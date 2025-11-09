Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!

Συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, ένας κτηνοτρόφος.

Συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος άντρας μετακίνησε για βόσκηση περίπου 300 αιγοπρόβατα σε αγροτεμάχιο που απείχε από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.

