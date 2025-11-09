Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!

Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά και τον εντόπισαν αμέσως αστυνομικοί

Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
09 Νοέ. 2025 13:55
Pelop News

Συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, ένας κτηνοτρόφος.

Συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος άντρας μετακίνησε για βόσκηση περίπου 300 αιγοπρόβατα σε αγροτεμάχιο που απείχε από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Ανοίγει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η πλατφόρμα myΘέρμανση
14:10 Που θα δείτε τις μονομαχίες στην Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
13:59 Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή
13:55 Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
13:50 Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
13:48 Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου
13:39 Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του
13:35 Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!
13:30 Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε
13:18 Εντυπωσιακήρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων
13:16 Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά
13:13 Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…
13:10 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4
12:59 Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
12:49 Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ
12:38 Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!
12:38 Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες
12:29 Τσιάρας: «Κίνδυνος για τη φέτα και την κτηνοτροφία»
12:22 Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act
12:21 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ