Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και έγινε παρανάλωμα του πυρρός! ΦΩΤΟ

Έξω από τη Θεσσαλονίκη αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Η οδηγός του Ι.Χ. κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Το περιστατικό συνέβη στις 4.25 τα ξημερώματα στην είσοδο της Νεοχωρούδας, έξω από τη συμπρωτεύουσα. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

