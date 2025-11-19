Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και έγινε παρανάλωμα του πυρρός! ΦΩΤΟ

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα

19 Νοέ. 2025 9:39
Pelop News

Έξω από τη Θεσσαλονίκη αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

«Ο νεκρός έχει το όπλο μου. Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί», νέα μαρτυρία για Φοινικούντα

Η οδηγός του Ι.Χ. κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Το περιστατικό συνέβη στις 4.25 τα ξημερώματα στην είσοδο της Νεοχωρούδας, έξω από τη συμπρωτεύουσα. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

