Υπόθεση σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο στη Γερμανία: Συνελήφθη Έλληνας τεχνίτης – Ερευνώνται διεθνείς διασυνδέσεις

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση δολιοφθοράς σε πολεμικό πλοίο του γερμανικού ναυτικού στο Αμβούργο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κίνητρα και οι διεθνείς επαφές των συλληφθέντων.

06 Φεβ. 2026 11:57
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των γερμανικών αρχών για υπόθεση φερόμενου σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο του ναυτικού στο ναυπηγείο Blohm + Voss στο λιμάνι του Αμβούργου, με βασικούς υπόπτους έναν 54χρονο Έλληνα τεχνίτη και έναν 37χρονο Ρουμάνο εργαζόμενο.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν δολιοφθορά σε πλοίο που βρισκόταν σε φάση εργασιών συντήρησης, θέτοντας —σύμφωνα με τις αρχές— σε κίνδυνο τη λειτουργική ασφάλεια του σκάφους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να ενεργούσαν κατόπιν εντολής τρίτων ή στο πλαίσιο ευρύτερου δικτύου.

Η φερόμενη δολιοφθορά

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αφορά το πολεμικό πλοίο «Köln», όπου οι ύποπτοι φέρεται να απενεργοποίησαν βασικό διακόπτη ηλεκτρικής παροχής στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας απώλεια ρεύματος και δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Η κατάσταση εντοπίστηκε εγκαίρως από εργαζόμενο του ναυπηγείου, όταν εμφανίστηκε καπνός από εξοπλισμό, αποτρέποντας πιθανή πυρκαγιά ή σοβαρή ζημιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν δεν είχε υπάρξει άμεση αντίδραση, θα μπορούσε να προκληθεί εκτεταμένη βλάβη στο πλοίο.

Παράλληλα εξετάζεται και δεύτερο περιστατικό πιθανής δολιοφθοράς σε άλλο πολεμικό πλοίο, το «Emden», όπου φέρεται να τοποθετήθηκε χαλίκι στον χώρο του κινητήρα — πρακτική που μπορεί να προκαλέσει σταδιακές και δύσκολα ανιχνεύσιμες βλάβες.

Ερωτήματα ασφαλείας και διεθνείς διαστάσεις

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ένας εκ των υπόπτων φέρεται να συνέχισε να εργάζεται στο ναυπηγείο ακόμη και ενώ υπήρχαν εντάλματα σύλληψης, γεγονός που θέτει ζητήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πιθανές διεθνείς διασυνδέσεις της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί συγκεκριμένα σενάρια. Η διερεύνηση επικεντρώνεται τόσο σε πιθανές στρατολογήσεις όσο και σε οικονομικά ή άλλα κίνητρα.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Ο Ρουμάνος εργαζόμενος συνελήφθη στη Γερμανία, ενώ ο 54χρονος Έλληνας εντοπίστηκε σε χωριό της Ροδόπης, με τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών αρχών. Κατά την έρευνα στην κατοικία του κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικά βιβλιάρια και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες, τα κίνητρα και το πιθανό εύρος της υπόθεσης.

