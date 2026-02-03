Αχαΐα – Ευλογιά προβάτων: SOS για τον Ερύμανθο – Τυροκόμος χτυπάει καμπανάκι μέσω της «Π»

«Αν περάσει η ευλογιά στον Ερύμανθο, τελειώσαμε»: Αυτή είναι η προειδοποίηση που εκπέμπει χωρίς καμία διάθεση υπερβολής ο Γιώργος Παπαγεωργίου, παραγωγός και ιδιοκτήτης τυροκομείου στον Πλάτανο Ερυμάνθου, σε υψόμετρο 750 μέτρων.

Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι καθαρά αγροτοκτηνοτροφικός. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες, δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας: «Τα κοπάδια είναι το μοναδικό εισόδημα. Αν η ευλογιά των προβάτων περάσει στον ορεινό όγκο, το αποτέλεσμα -όπως λέει- δεν θα είναι απλώς μια κρίση, αλλά ολική κατάρρευση».

Η ζωονόσος έχει ήδη αφήσει πίσω της βαριά αποτύπωση: περίπου 500.000 ζώα έχουν θανατωθεί πανελλαδικά, σχεδόν το 10% του δηλωμένου ζωικού κεφαλαίου. Για τον κ. Παπαγεωργίου, αν αυτό το πλήγμα μεταφερθεί στον Ερύμανθο, τότε ανοίγει ο δρόμος για ανεξέλεγκτη εξάπλωση προς τα Καλάβρυτα και συνολικά την Αχαΐα. «Από εκεί και μετά, δεν θα υπάρχει επιστροφή», προειδοποιεί.

Η απόγνωση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και ψυχολογική. «Οι κτηνοτρόφοι δεν βλέπουν τα ζώα σαν αριθμούς. Είναι η ζωή τους, τα παιδιά τους» λέει, περιγράφοντας το σοκ των μαζικών θανατώσεων και το κλίμα φόβου που κυριαρχεί ήδη στον κλάδο.

Ο κ. Παπαγεωργίου είναι ξεκάθαρος: κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι είναι ένας ενιαίος κρίκος. «Είμαστε δεμένοι με αλυσίδα. Αν χαθεί το γάλα, σταματά το τυροκομείο». Η δραστική μείωση του ζωικού κεφαλαίου σημαίνει άμεσα λιγότερη πρώτη ύλη και απειλή για την παραγωγή φέτας, του κορυφαίου εξαγώγιμου προϊόντος της χώρας.

Την ίδια ώρα, αιωρείται ο φόβος ευρωπαϊκής απαγόρευσης εξαγωγών, αν η νόσος συνεχίσει να εξαπλώνεται ή αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς μεγάλου αριθμού ζώων. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα έπληττε καίρια όχι μόνο τα έσοδα, αλλά και τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής φέτας.

ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το κόστος των μέτρων βιοασφάλειας είναι εξοντωτικό. Ο εγκλεισμός των ζώων κοστίζει 1,5 έως 2 ευρώ ανά ζώο την ημέρα. Για μια μονάδα 500 ζώων, το ποσό αγγίζει τα 1.000 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 30.000 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται απολυμάνσεις, ψεκασμοί και πρόσθετα έξοδα. Πολλοί κτηνοτρόφοι απλώς δεν αντέχουν.

Ιδιαίτερα οξύ είναι και το ζήτημα των βιολογικών κοπαδιών. Η καραντίνα συγκρούεται ευθέως με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ελεύθερης βοσκής, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιολογική πιστοποίηση και τις αντίστοιχες επιδοτήσεις. «Μας λένε να κλείσουμε τα ζώα για λόγους υγείας και ταυτόχρονα μας απειλούν ότι θα χάσουμε τη βιολογική ιδιότητα», σημειώνει, κάνοντας λόγο για θεσμικό παραλογισμό.

Ο κ. Παπαγεωργίου ασκεί σκληρή κριτική στην Πολιτεία για την αποτυχία των μέτρων βιοασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η ευλογιά διέσχισε τη χώρα από τον Εβρο μέχρι την Πελοπόννησο. Θεωρεί ότι η στρατηγική της μαζικής θανάτωσης απέτυχε και ζητά στοχευμένους εμβολιασμούς γύρω από τα κρούσματα, διαγνωστικά τεστ και ουσιαστικό έλεγχο των μετακινήσεων.

Στο στόχαστρο μπαίνει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με καταγγελίες για διαχρονικές στρεβλώσεις στις ενισχύσεις και έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου. Οπως λέει, το σύστημα δεν ξεχωρίζει τον επαγγελματία από τον επιτήδειο, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους πραγματικά παράγουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αθόρυβη έξοδος των νέων από την κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, δεν πρόκειται για ένα μελλοντικό πρόβλημα, αλλά για μια πραγματικότητα που εξελίσσεται ήδη. Νέοι άνθρωποι που επένδυσαν, γύρισαν στα χωριά τους και προσπάθησαν να σταθούν επαγγελματικά, βλέπουν σήμερα το μέλλον τους να ακυρώνεται: «Οικογένειες αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές των παιδιών τους, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο το κόστος. Αν χαθεί αυτή η γενιά, δεν θα υπάρχει επόμενη» προειδοποιεί, τονίζοντας ότι η ευλογιά δεν διώχνει μόνο τα ζώα από τα μαντριά, αλλά διώχνει και τους νέους από τον τόπο τους».

