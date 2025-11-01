Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε σκηνές αντεκδίκησης – Οπλισμένοι «γάζωσαν» σπίτια

Σκηνές πολέμου εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου τρρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύρραξη που φαίνεται να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης μετά τη βομβιστική επίθεση της Παρασκευής.

Το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, καθώς άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον κατοικιών, με τους πυροβολισμούς να πέφτουν βροχή και τους κατοίκους να τρέχουν να σωθούν. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, με τη σύγκρουση να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Νεκροί είναι μία 50χρονη γυναίκα και ένας 38χρονος άνδρας ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τρίτο νεκρό. Η γυναίκα κατά τις πληροφορίες ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος της οικογένειας Καργάκη.

Όπως αναφέρει το creta live, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών, και συγκεκριμένα των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Καποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρας της, άφησε την τελευταία της πνοή όχι από πυροβολισμό αλλά από ανακοπή.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν – ακόμα και με αγροτικά – τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων. Τοπικά μέσα μιλούν και για τουλάχιστον 3 νεκρούς.

Η Αστυνομία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ενισχύσεις μεταφέρονται στην περιοχή από ολόκληρη την Κρήτη, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία.

Το ξέσπασμα της βίας φαίνεται να συνδέεται με το περιστατικό της Παρασκευής το βράδυ, όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή κατοικία στα Βορίζια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς όμως τραυματισμούς.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άνδρες του Α.Τ. Φαιστού και πυροτεχνουργοί, ενώ σήμερα το πρωί διενεργήθηκε αυτοψία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις αρχές να μιλούν για ένα εκρηκτικό μείγμα βεντέτας, φόβου και αντιποίνων, που απειλεί να αναζωπυρώσει έναν νέο κύκλο αίματος στην Κρήτη.

