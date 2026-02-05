Χίος: Τι αναφέρει ο διακινητής μεταναστών, οι καταθέσεις διασωθέντων

Φρουρούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Χίου, 30χρονος από το Μαρόκο, που αναγνωρίστηκε ως διακινητής των μεταναστών.

Το απόγευμα της Τετάρτης 4/02/2026, δόθηκε εισαγγελική εντολή για την σύλληψή του καθώς φέρεται πως είναι ο διακινητής των μεταναστών, ανοικτά της Χίου, όπου συνέβη η ναυτική τραγωδία με 15 νεκρούς, μετά τη σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού.

Ο αλλοδαπός αρνείται τα πάντα και σήμερα Πέμπτη 5/02/2026, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Από την πρώτη στιγμή τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είχαν προσέξει ότι είχε διαφορετική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους διασωθέντες μετανάστες, και επίσης ήταν διαφορετικής εθνικότητας. Πέραν αυτού όμως τον «καίνε» οι μαρτυρίες που λαμβάνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος, τον αναγνώρισαν ως τον διακινητή, στις καταθέσεις που έδωσαν στις αρχές. Ειπαν ότι έφυγαν από το Τσεσμέ και πως περίμεναν μία καλή μέρα για να φύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα και ήταν καθισμένοι μέσα στο σκοτάδι με τα γόνατα στο στήθος και το κεφάλι σκυφτό.

Περιέγραψαν ένα έντονο φως, πιθανόν τον προβολέα του σκάφους του Λιμενικού, να πέφτει επάνω τους και μετά δεν θυμούνται ακριβώς τι συνέβη. Θυμούνται έναν απότομο και βίαιο χειρισμό από την πλευρά του διακινητή τους και ότι μετά αναποδογύρισε η βάρκα τους.

Εχει διαταχθεί ΕΔΕ, για να διακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης του σκάφους του Λιμενικού με το πλωτό των μεταναστών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΠΛΣ), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές (Χίος), στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες.

Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα ΠΛΣ τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών).

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΠΛΣ), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά.

