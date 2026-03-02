Ενημερωτική ημερίδα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έργα διευθέτησης του ποταμού Βουραϊκού

Στόχος είναι η συμμετοχή και ο συντονισμός των εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων για την κοινή κατανόηση των προκλήσεων και τη συνεργατική δράση για την οργάνωση των μελλοντικών παρεμβάσεων.

02 Μαρ. 2026 12:56
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ειδική ενημερωτική ημερίδα με κεντρικό θέμα: «Παρουσίαση μελέτης οριοθέτησης κατά τμήματα του ποταμού Βουραϊκού», την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 10 το πρωϊ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32), στην Πάτρα.

Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, των εμπλεκόμενων αρχών και των πολιτών σχετικά με την υδραυλική επάρκεια του ποταμού Βουραϊκού. Πρόκειται να παρουσιαστούν τα δεδομένα της υδραυλικής και υδρολογικής μελέτης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς περιοχές όπου παρατηρούνται συχνές υπερχειλίσεις και έντονη συγκέντρωση φερτών υλικών.

Παράλληλα, θα συζητηθεί ο σχεδιασμός των αναγκαίων έργων διευθέτησης, τα οποία κρίνονται επιβεβλημένα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

