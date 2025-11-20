Επειγόντως θεραπεία

Η Δυτ. Ελλάδα διαθέτει υπερσύγχρονα νοσοκομειακά κτίρια με αντίστοιχο εξοπλισμό. Ωστόσο δεν είναι πλήρως στελεχωμένα. Οι σειρήνες του ΕΚΑΒ σφυρίζουν καθημερινά μεταφέροντας περιστατικά από τα γειτονικά νοσοκομεία όπου το προσωπικό είτε δεν επαρκεί είτε, ελλείψει εμπειρίας, διακατέχεται από ανασφάλεια κι έτσι δίνει εντολή διακομιδής στα νοσοκομεία της Πάτρας, όπου λιμνάζουν στα επείγοντα και στις κλινικές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον του 87% αυτών δεν έχουν λόγο διακομιδής. Γιατί υπουργείο και 6η ΥΠΕ δεν μεριμνούν ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η παθογένεια; Δεν αντιλαμβάνονται τις παρενέργειες στα νοσοκομεία της Πάτρας;

