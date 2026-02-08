Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές

Τεράστιος βράχος στην Ικαρία κατέληξε στη μαρίνα μετά από κατολίσθηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews, η κατολίσθηση παρατηρήθηκε κοντά στο τουριστικό καταφύγιο του Αγίου Κηρύκου στην Ικαρία, ενώ «από θαύμα» δεν καταστράφηκαν τα δεμένα σκάφη.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωής, ούτε έχουν αναφερθεί ζημιές στα σκάφη, μέχρι στιγμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



