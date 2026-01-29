Ίλιον: Μαθητές «έβαλαν βόμβα» σε σχολείο και συνελήφθησαν

Μία πολύ κακή φάρσα από δύο ανήλικους συνέβη σε σχολείο στο Ίλιον, με τους δύο 17χρονους να παίρνουν τηλέφωνο σε σχολείο και να λένε ψέματα ότι υπάρχει βόμβα μέσα στις εγκαταστάσεις.

Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι (28/1/2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία, μετά το τηλεφώνημα – φάρσα για την βόμβα στο σχολείο.

Οι αστυνομικοί στο Ίλιον πήγαν άμεσα στο σχολείο όπου και έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ακόμα έκαναν ενδελεχή έρευνα σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι το τηλεφώνημα είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν το τηλέφωνο συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

