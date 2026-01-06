Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων

Επιστροφή εκδρομέων με δυσκολίες. Οι αγρότες περιμένουν αποφάσεις

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
06 Ιαν. 2026 20:20
Pelop News

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παραδρόμους για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο Μαρτίνο. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης διεξάγεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα για την εξυπηρέτηση των επιστρέφοντων εκδρομέων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, η κίνηση προς Αθήνα και προς Λαμία εκτρέπεται μέσω παραδρόμων και παρακαμπτηρίων, ενώ από τις 07:00 έως τις 21:00 ισχύουν πρόσθετες εκτροπές σε σημεία υψηλού φόρτου, όπως η Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας – Λιβαδειάς.

Στο μεταξύ, οι αγρότες περιμένουν τις αυριανές (07/01) ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τα βασικά τους αιτήματα επικεντρώνονται στη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, κυρίως για ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο, καθώς και στην αναπλήρωση του εισοδήματος, το οποίο έχει υποστεί σημαντική μείωση λόγω χαμηλών τιμών σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις δεν καλύψουν τα αιτήματά τους, οι αγρότες έχουν ήδη προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65 και άλλων περιοχών, προκειμένου να συντονίσουν πιθανή κλιμάκωση κινητοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών 48 ωρών σε κεντρικούς δρόμους της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι προτιμούν τον διάλογο και ζητούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη
22:02 Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
21:54 Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;
21:40 Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε
21:28 Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο
21:15 Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026
21:14 Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας
21:00 Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026
20:45 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα
20:36 Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
20:27 Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
20:20 Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
20:11 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»
20:01 Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
20:00 Η ταυτότητα της Πελοποννήσου
19:50 Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα
19:43 Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν
19:38 Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου
19:29 Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
19:21 Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ