Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παραδρόμους για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, κυρίως στο Μαρτίνο. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης διεξάγεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα για την εξυπηρέτηση των επιστρέφοντων εκδρομέων.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, η κίνηση προς Αθήνα και προς Λαμία εκτρέπεται μέσω παραδρόμων και παρακαμπτηρίων, ενώ από τις 07:00 έως τις 21:00 ισχύουν πρόσθετες εκτροπές σε σημεία υψηλού φόρτου, όπως η Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας – Λιβαδειάς.

Στο μεταξύ, οι αγρότες περιμένουν τις αυριανές (07/01) ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τα βασικά τους αιτήματα επικεντρώνονται στη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, κυρίως για ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο, καθώς και στην αναπλήρωση του εισοδήματος, το οποίο έχει υποστεί σημαντική μείωση λόγω χαμηλών τιμών σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις δεν καλύψουν τα αιτήματά τους, οι αγρότες έχουν ήδη προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65 και άλλων περιοχών, προκειμένου να συντονίσουν πιθανή κλιμάκωση κινητοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών 48 ωρών σε κεντρικούς δρόμους της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι προτιμούν τον διάλογο και ζητούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

