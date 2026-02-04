Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη

Πρόσφατα, αναγνώστης της «Π» και του pelop.gr με επιστολή του κατέθεσε ερώτημα για το αν μπορεί ο δημόσιος φωτισμός να παραμένει ανοιχτός τις μέρες με κακοκαιρία, περισσότερη ώρα, για λόγους ορατότητας.

Η «Π» απευθύνθηκε στον Δήμο, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η ευθύνη για το πότε ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται με τηλεμετρία.

Πάντως, αν είναι εφικτό τεχνικά, καλό θα ήταν ο φωτισμός να παραμένει ανοιχτός για περισσότερη ώρα, ειδικά τα πρωινά, για λόγους ασφαλείας, όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα με οχήματα να πηγαίνουν μαθητές στα σχολικά συγκροτήματα.

