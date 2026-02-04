Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
Ο Δήμος, μας ενημέρωσε ότι η ευθύνη για το πότε ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται με τηλεμετρία.
Πρόσφατα, αναγνώστης της «Π» και του pelop.gr με επιστολή του κατέθεσε ερώτημα για το αν μπορεί ο δημόσιος φωτισμός να παραμένει ανοιχτός τις μέρες με κακοκαιρία, περισσότερη ώρα, για λόγους ορατότητας.
Η «Π» απευθύνθηκε στον Δήμο, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η ευθύνη για το πότε ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται με τηλεμετρία.
Πάντως, αν είναι εφικτό τεχνικά, καλό θα ήταν ο φωτισμός να παραμένει ανοιχτός για περισσότερη ώρα, ειδικά τα πρωινά, για λόγους ασφαλείας, όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα με οχήματα να πηγαίνουν μαθητές στα σχολικά συγκροτήματα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News