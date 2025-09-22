Πένθος για κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς η μητέρα του γνωστού ηθοποιού πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9/25).

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στην οποία μοιράστηκε μια φωτογραφία με την μητέρα του, γράφοντας παράλληλα ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

«Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025».

