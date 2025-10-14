Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου

O εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ενδοοικογενειακή βία
14 Οκτ. 2025 18:13
Pelop News

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος του άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Αν και στην αρχή είχε γίνει γνωστό ότι ο κατηγορούμενος ήταν πλαστικός χειρουργός, στη συνέχεια ο ίδιος δήλωσε ότι είναι επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου στα νότια προάστια.

Ειδικότερα ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Η καταγγελία της 43χρονης

Η 43χρονη κατήγγειλε τον οδηγό για επίθεση, που δέχθηκε σήμερα το πρωί. Όπως ανέφερε στις αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα αλλά σύμφωνα με το όριο, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον οδηγό του οχήματος που ακολουθούσε. Όπως ανέφερε, εκείνος άρχισε να κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Λίγο αργότερα, την προσπέρασε, σταμάτησε απότομα μπροστά της και κατέβηκε από το όχημά του.

Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, της επιτέθηκε, τραβώντας τη βίαια από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει τραύματα στο κεφάλι και να κοπεί μέρος από τα μαλλιά της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο φερόμενος ως δράστης της χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Η 43χρονη μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», όπου περιέγραψε την επίθεση και παρουσίασε φωτογραφίες με εμφανή τραύματα που – όπως υποστήριξε – προκλήθηκαν από τον ίδιο τον οδηγό. Ανέφερε επίσης ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας παρενέβη, ωστόσο ο φερόμενος δράστης απάντησε κυνικά: «Λίγα της κάνω».

«Ήμουν στον δρόμο, πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Με πλησίασε, με έπιασε από τα μαλλιά, με χτυπούσε. Ήθελε να με βγάλει έξω από το αμάξι. Έχω τραύματα, φοβάμαι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναοδηγήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων η γυναίκα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
18:37 Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ