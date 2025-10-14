Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος του άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Αν και στην αρχή είχε γίνει γνωστό ότι ο κατηγορούμενος ήταν πλαστικός χειρουργός, στη συνέχεια ο ίδιος δήλωσε ότι είναι επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου στα νότια προάστια.

Ειδικότερα ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Η καταγγελία της 43χρονης

Η 43χρονη κατήγγειλε τον οδηγό για επίθεση, που δέχθηκε σήμερα το πρωί. Όπως ανέφερε στις αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα αλλά σύμφωνα με το όριο, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον οδηγό του οχήματος που ακολουθούσε. Όπως ανέφερε, εκείνος άρχισε να κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Λίγο αργότερα, την προσπέρασε, σταμάτησε απότομα μπροστά της και κατέβηκε από το όχημά του.

Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, της επιτέθηκε, τραβώντας τη βίαια από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει τραύματα στο κεφάλι και να κοπεί μέρος από τα μαλλιά της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ο φερόμενος ως δράστης της χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Η 43χρονη μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», όπου περιέγραψε την επίθεση και παρουσίασε φωτογραφίες με εμφανή τραύματα που – όπως υποστήριξε – προκλήθηκαν από τον ίδιο τον οδηγό. Ανέφερε επίσης ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας παρενέβη, ωστόσο ο φερόμενος δράστης απάντησε κυνικά: «Λίγα της κάνω».

«Ήμουν στον δρόμο, πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Με πλησίασε, με έπιασε από τα μαλλιά, με χτυπούσε. Ήθελε να με βγάλει έξω από το αμάξι. Έχω τραύματα, φοβάμαι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναοδηγήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

