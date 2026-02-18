Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός

Συνεχίζονται σήμερα τα play offs της Α’ Κατηγορίας με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής και ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το Αχαϊκή-Κεραυνός, ενώ ενδιαφέρον έχει και το Ατρόμητος-Εθνικός.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι, Σταθόπουλος.

Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός, Βαβαρούτας.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών, Ανδριανός.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος, Μπακόπουλος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.

Ατρόμητος 1 1-0 27

Αχαϊκή 1 4-1 23

Αρης 1 2-2 22

Εθνικός 1 2-2 20

Πάτραι 1 0-1 19

Πανμοβριακός 1 2-2 18

Κεραυνός 1 2-2 17

Πήγασος 1 1-4 14

