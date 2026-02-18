Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός

18 Φεβ. 2026 12:53
Pelop News

Συνεχίζονται σήμερα τα play offs της Α’ Κατηγορίας με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής και ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το Αχαϊκή-Κεραυνός, ενώ ενδιαφέρον έχει και το Ατρόμητος-Εθνικός.

 

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι, Σταθόπουλος.

Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός, Βαβαρούτας.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών, Ανδριανός.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος, Μπακόπουλος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ.  ΓΚΟΛ      Β.

Ατρόμητος      1     1-0  27

Αχαϊκή     1     4-1  23

Αρης       1     2-2  22

Εθνικός   1     2-2  20

Πάτραι     1     0-1  19

Πανμοβριακός 1     2-2  18

Κεραυνός 1     2-2  17

Πήγασος  1     1-4  14

