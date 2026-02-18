Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
Συνεχίζονται σήμερα τα play offs της Α’ Κατηγορίας με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής και ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το Αχαϊκή-Κεραυνός, ενώ ενδιαφέρον έχει και το Ατρόμητος-Εθνικός.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Γηπ. Ριόλου, 15.30: Πανμοβριακός – Πάτραι, Σταθόπουλος.
Δημ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Κεραυνός, Βαβαρούτας.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών, Ανδριανός.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πήγασος, Μπακόπουλος.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. ΓΚΟΛ Β.
Ατρόμητος 1 1-0 27
Αχαϊκή 1 4-1 23
Αρης 1 2-2 22
Εθνικός 1 2-2 20
Πάτραι 1 0-1 19
Πανμοβριακός 1 2-2 18
Κεραυνός 1 2-2 17
Πήγασος 1 1-4 14
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News