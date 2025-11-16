Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, εξαιτίας της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Το επικρατέστερο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί τις πληρωμές στο διάστημα 22–24 Δεκεμβρίου 2025, με επιμέρους Ταμεία να ξεκινούν νωρίτερα.

Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Για τους νέους συνταξιούχους από 1/1/2017 και μετά (νόμος 4387/2016), οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΟΠΣ–ΕΦΚΑ προγραμματίζονται για Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

ΙΚΑ

Οι πληρωμές του ΙΚΑ αναμένονται για Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ για τους μη μισθωτούς θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα πληρώσει τις συντάξεις στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Δημόσιο

Οι συντάξεις του Δημοσίου αναμένονται επίσης για 22 Δεκεμβρίου 2025. Στις ίδιες ημερομηνίες θα πληρωθούν και τα υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών του ΕΦΚΑ, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Κύριες και επικουρικές την ίδια ημέρα

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις πληρώνονται πλέον ταυτόχρονα, στον ίδιο χρόνο κάθε μήνα. Έτσι, και οι επικουρικές του Ιανουαρίου 2026 θα δοθούν μαζί με τις κύριες.

Αυξήσεις έως 100 ευρώ τον μήνα

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 –οι οποίες καταβάλλονται στα τέλη Δεκεμβρίου 2025– θα ενσωματώσουν αυξήσεις από 12 έως 100 ευρώ τον μήνα, με συνολική αναπροσαρμογή 2,4%. Δικαιούχοι είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένων:

  • Παλαιών συνταξιούχων με ολοκληρωμένο επανυπολογισμό
  • Παλαιών συνταξιούχων με εκκρεμή επανυπολογισμό, που θα λάβουν προσωρινή αύξηση
  • Συνταξιούχων χωρίς επανυπολογισμό, όπως στα Ταμεία ΟΓΑ και ΝΑΤ

