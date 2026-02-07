«Τι ομάδα είσαι;» και μετά μαχαιριές: Δύο τραυματίες στο Γαλάτσι από άγρια επίθεση – Μεταφέρθηκαν στον ευαγγελισμό

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο άνδρες. Οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

«Τι ομάδα είσαι;» και μετά μαχαιριές: Δύο τραυματίες στο Γαλάτσι από άγρια επίθεση - Μεταφέρθηκαν στον ευαγγελισμό
07 Φεβ. 2026 22:07
Pelop News

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι ύστερα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, σε περιστατικό που εξετάζεται από τις αρχές με φόντο πιθανό οπαδικό κίνητρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου πέντε άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσέγγισαν αρχικά έναν 26χρονο γύρω στις 19:50 και τον ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει. Πριν προλάβει να απαντήσει, δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε ελαφρά στο στήθος από μαχαίρι.

Λίγο αργότερα, σε μικρή απόσταση, εντοπίστηκε και δεύτερος τραυματίας, 32 ετών, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στον γλουτό, επίσης από αιχμηρό αντικείμενο. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα δύο θύματα φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν έχουν σχέση με οργανωμένους οπαδούς ούτε έφεραν διακριτικά κάποιας ομάδας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρι μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Στεφανοπούλου, το οποίο εξετάζεται εάν συνδέεται με την επίθεση. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, ενώ η υπόθεση χειρίζεται και το τμήμα αθλητικής βίας.

