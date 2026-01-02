Το οικονομικό πακέτο του 2026: Τι αλλάζει σε μισθούς, ενοίκια, φόρους

Νέο κύμα αυξήσεων εισοδημάτων και αλλαγών στη φορολογία, κυρίως μέσω 12 ευνοϊκών ρυθμίσεων, με μειώσεις και καταργήσεις φόρων οι οποίες ξεκινούν από τη ριζική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος και εκτείνονται ως τις αλλαγές στην ακίνητη περιουσία, στα τεκμήρια και μειώσεις ΦΠΑ. Οι ωφελούμενοι προσεγγίζουν τους 4.000.000 μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους εργαζόμενους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, κατόχους αυτοκινήτων και πολλούς άλλους.

Η πιο μεγάλη ανατροπή αφορά στη νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος, με ριζική αναμόρφωση για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, αλλά και για νέους φορολογουμένους, μέσω μειώσεων στους συντελεστές από 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες. Μια βαθιά αλλαγή που δεν μένει στο εκκαθαριστικό, αλλά περνά απευθείας στις μηνιαίες παρακρατήσεις μισθών κάθε μήνα.

Με τα νέα δεδομένα, ο Ιανουάριος του 2026 κάνει «ποδαρικό» με μείωση των κρατήσεων φόρου σε μισθούς και συντάξεις που υπερβαίνουν τα 700-800 ευρώ καθαρά, με τη διαφορά να αποτυπώνεται άμεσα στο καθαρό ποσό πληρωμής.

Κερδισμένοι βγαίνουν, όμως, πολλαπλά και με πολλά άλλα μέτρα όλοι οι φορολογούμενοι, ιδιαίτερα όμως νέοι, γονείς με παιδιά και η μεσαία τάξη.

Νέα κλίμακα φόρου για γονείς με παιδιά

Την Πρωτοχρονιά άλλαξε η κλίμακα φόρου εισοδήματος που ίσχυε μέχρι 31.12.205. Ολοι ανεξαιρέτως οι μισθωτοί – συνταξιούχοι με εισόδημα πάνω από 10.000 τον χρόνο θα έχουν μια ελάφρυνση κατά 2 μονάδες στη φορολογία.

Ωστόσο, η κλίμακα γίνεται έντονα ευνοϊκότερη όσο αυξάνονται τα εξαρτώμενα τέκνα, ειδικά στα εισοδήματα 10.000,01-30.000 ευρώ, που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινότητα.

Συγκεκριμένα:

■ Για όλους όσους έχουν 1 παιδί, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται επιπλέον 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα. Το όφελος ανεβαίνει σε 4% σε σχέση με τον φόρο που πλήρωναν μέχρι φέτος.

■ Για φορολογούμενους με 2 παιδιά προβλέπεται πρόσθετη μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων (δηλαδή 6% λιγότερο από φέτος)

■ Για τρίτεκνους και πολύτεκνους οι παρεμβάσεις είναι εντονότερες, καθώς καλύπτουν και υψηλότερα κλιμάκια. Ενδεικτικά:

■ Για φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής μειώνεται κατά 13 μονάδες, από 22% μέχρι χθες, σε 9% πλέον για το τμήμα εισοδήματος 10.000,01-20.000 ευρώ, αλλά και από 28% σε 20% για το τμήμα 20.000,01-30.000 ευρώ. Μειώσεις επέρχονται και σε ανώτερα κλιμάκια, καλύπτοντας εισοδήματα της μεσαίας τάξης.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φορολογούμενος γλιτώνει 2.100 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 150 ευρώ επιπλέον στον μισθό του καθαρά κάθε μήνα λόγω μικρότερων κρατήσεων (ή 175 ευρώ αν αμείβεται σε δωδεκάμηνη βάση).

– Για φορολογούμενο με τέσσερα παιδιά, η φορολόγηση μηδενίζεται για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ προβλέπονται μειώσεις και στα επόμενα κλιμάκια. Για εισόδημα 30.000 ευρώ γλιτώνει 4.100 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 221 ευρώ κάθε μήνα καθαρά λόγω μικρότερων κρατήσεων (ή 258 αν αμείβεται σε δωδεκάμηνη βάση)

– Για πέντε ή περισσότερα τέκνα προβλέπεται πρόσθετη μείωση στο κλιμάκιο 20.000,01-30.000 ευρώ, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Αφορολόγητοι οι νέοι έως 25 ετών

Η νέα κλίμακα όμως καινοτομεί βάζοντας στο επίκεντρο για πρώτη φορά και τους νέους. Για όσους βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της εργασιακής τους πορείας οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν άμεσο αποτύπωμα:

■ Για φορολογούμενους έως 25 ετών μηδενίζεται πλήρως ο φόρος μέχρι τις 20.000 ευρώ: δηλαδή 0% κράτηση αντί 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ και 0% αντί 22% στα 10.000,01 έως 20.000 ευρώ. Ετσι, ένας νέος εργαζόμενος δεν θα έχει καμία κράτηση φόρου για τα πρώτα 20.000 ευρώ ως τα 25 του. Κερδίζει έτσι αυτομάτως έως 2.480 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 177 ευρώ τον μήνα επιπλέον καθαρά στον μισθό του (ή 207 ευρώ αν αμείβεται σε δωδεκάμηνη βάση).

■ Για τις ηλικίες από 26 έως 30 ετών η ελάφρυνση είναι μικρότερη, αλλά παραμένει πολύ σημαντική: απαλλάσσονται για τα πρώτα 10.000 ευρώ και φορολογούνται με 9% αντί 22% για τα 10.000,01 έως 20.000 ευρώ. Στην πράξη, μισθωτός 30 ετών κερδίζει 1.300 ευρώ, δηλαδή 92 ευρώ σε κάθε μισθό που λαμβάνει (ή 108 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση). Αυτός είναι και ο λόγος που οι μεγαλύτερες μειώσεις κρατήσεων από τον Ιανουάριο του 2026 αναμένονται σε νέους εργαζόμενους έως 30 ετών με καθαρές αποδοχές άνω των 700 ευρώ τον μήνα.

Νέα αύξηση στον κατώτατο και στο Δημόσιο

Οι αλλαγές αυτές για μισθωτούς και συνταξιούχους σημαίνουν ακόμα περισσότερα λεφτά στην τσέπη όταν θα λάβουν τις ετήσιες αυξήσεις μισθών του νέου έτους.

Από την άνοιξη του 2026 αναμένεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, με τις τελευταίες πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι από τον Απρίλιο θα είναι της τάξης τουλάχιστον 35 ή 40 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση αυτή αφορά στο ονομαστικό ποσό (μεικτά). Η νέα κλίμακα, όμως, συνεπάγεται μικρότερες κρατήσεις και μεγαλύτερο ποσό καθαρά από όσο θα έπαιρναν χωρίς τις αλλαγές αυτές.

Συγκεκριμένα, ο βασικός μισθός εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 915-920 ευρώ, από 880 ευρώ σήμερα, με τον στόχο της κυβέρνηση να είναι να φτάσουν τα 950 ευρώ το 2027. Η αύξηση αυτή αφορά άμεσα όλους όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει έμμεσα και όσους βρίσκονται λίγο πάνω από αυτόν. Σε πολλές επιχειρήσεις ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τα μισθολογικά κλιμάκια.

Η αύξηση του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα, όμως, θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και όλους τους μισθούς των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, αυξάνεται και μια σειρά επιδομάτων και παροχών που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό ή το ημερομίσθιο.

Εως τρεις «επιστροφές» ενοικίου

Το 2026 επεκτείνεται το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές του Δημοσίου, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός Αθηνών – Θεσσαλονίκης) και ενοικιάζουν κατοικία, θα λάβουν διπλάσια επιστροφή τον Νοέμβριο του 2026. Νωρίτερα όμως, στο α’ τρίμηνο της χρονιάς, θα λάβουν ένα επιπλέον «ενοίκιο» για το 2025, πέραν εκείνου που έλαβαν τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς εξαγγέλθηκε ότι το μέτρο θα ισχύσει αναδρομικά από φέτος.

Ελαφρύνσεις φόρου για ενοίκια

Για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα προβλέπεται μείωση του συντελεστή φόρου ενοικίων για το «μεσαίο» τμήμα εισοδήματος, από 12.000,01 έως 24.000 ευρώ, από 35% σε 25%. Πρόκειται για ουσιαστική ελάφρυνση για ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι εισπράττουν ένα ή περισσότερα ενοίκια.

