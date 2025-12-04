Τροχαίο Λούτσα: Τα λόγια του 29χρονου πριν την προφυλάκιση του

Μετανιωμένος δήλωσε ο 29χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, ενώπιον της ανακρίτριας, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με θύμα 24χρονο και τρεις τραυματίες

Οπως φέρεται να είπε: «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος ,μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί πώς χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

