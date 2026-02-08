Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι

Στο μικροσκόπιο τα ταξίδια του Κινέζου κατάσκοπου στην Αθήνα και του σμηναγού στο Πεκίνο

Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο - Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
08 Φεβ. 2026 10:26
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με επίκεντρο τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη με την κατηγορία διαρροής απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων σε Κινέζο σύνδεσμο.

Ο κατηγορούμενος κρατείται στο στρατιωτικό κρατητήριο Καρέα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα έως την Τρίτη. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 54χρονος φέρεται να είναι συνεργάσιμος και να έχει παράσχει σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση εγγράφων και το πρόσωπο που λειτουργούσε ως σύνδεσμός του στο Πεκίνο.

Η πρώτη επαφή στο Πεκίνο

 Το 2024 ο σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα, επικαλούμενος συμμετοχή σε σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς – όπως προκύπτει – να έχει ενημερώσει την υπηρεσία του, όπως προβλέπεται για εν ενεργεία αξιωματικούς. Εκεί φέρεται να γνώρισε για πρώτη φορά τον Κινέζο σύνδεσμο, ηλικίας περίπου 40–45 ετών, ο οποίος αρχικά συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Με σταδιακή προσέγγιση κέρδισε την εμπιστοσύνη του και άρχισε να του ζητά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος Κινέζος φέρεται να ταξίδεψε στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος ενδιάμεση στάση μετά από συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τη σύντομη συνάντηση στην Αθήνα, του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung με ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας. Μέσω αυτού του κινητού πραγματοποιούνταν τόσο η καθημερινή επικοινωνία όσο και η αποστολή φωτογραφιών απόρρητων εγγράφων. Το κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του συλληφθέντος κατά την προσαγωγή του.

Μέθοδος διαρροής και πληρωμές

Ο 54χρονος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και τα απέστελλε αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού. Στο ίδιο τηλέφωνο εντοπίστηκαν αρχεία με τα έγγραφα, καθώς και ίχνη οικονομικών συναλλαγών. Οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής και περιλάμβαναν εμβάσματα σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα. Οι καταβολές κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ μηνιαίως ή τριμηνιαίως, ανάλογα με τη διαβάθμιση των διαρρευσάντων εγγράφων.

Έρευνα για ενδιάμεσο πρόσωπο και άλλους εμπλεκόμενους

Οι αρχές εξετάζουν την ύπαρξη ενδιάμεσου προσώπου που ενδεχομένως έφερε σε επαφή τον σμήναρχο με τον Κινέζο πράκτορα. Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται σε δύο απόστρατους αξιωματικούς που διατηρούν γνωστές επαφές με την Κίνα. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε εργασιακή σχέση με την κινεζική αεροπορία. Διερευνάται εάν υπήρξε στρατολόγηση είτε από τον 54χρονο είτε απευθείας από τον σύνδεσμο στο Πεκίνο.

Στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν ότι τα διαρρεύσαντα έγγραφα δεν περιλάμβαναν άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας (ΝΑΤΟ), καθώς τέτοια δεν υπάγονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του κατηγορούμενου.

Πηγή: ΕΡΤnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ