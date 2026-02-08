Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με επίκεντρο τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη με την κατηγορία διαρροής απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων σε Κινέζο σύνδεσμο.

Ο κατηγορούμενος κρατείται στο στρατιωτικό κρατητήριο Καρέα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα έως την Τρίτη. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 54χρονος φέρεται να είναι συνεργάσιμος και να έχει παράσχει σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση εγγράφων και το πρόσωπο που λειτουργούσε ως σύνδεσμός του στο Πεκίνο.

Η πρώτη επαφή στο Πεκίνο

Το 2024 ο σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα, επικαλούμενος συμμετοχή σε σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς – όπως προκύπτει – να έχει ενημερώσει την υπηρεσία του, όπως προβλέπεται για εν ενεργεία αξιωματικούς. Εκεί φέρεται να γνώρισε για πρώτη φορά τον Κινέζο σύνδεσμο, ηλικίας περίπου 40–45 ετών, ο οποίος αρχικά συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Με σταδιακή προσέγγιση κέρδισε την εμπιστοσύνη του και άρχισε να του ζητά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος Κινέζος φέρεται να ταξίδεψε στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος ενδιάμεση στάση μετά από συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τη σύντομη συνάντηση στην Αθήνα, του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung με ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας. Μέσω αυτού του κινητού πραγματοποιούνταν τόσο η καθημερινή επικοινωνία όσο και η αποστολή φωτογραφιών απόρρητων εγγράφων. Το κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του συλληφθέντος κατά την προσαγωγή του.

Μέθοδος διαρροής και πληρωμές

Ο 54χρονος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και τα απέστελλε αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού. Στο ίδιο τηλέφωνο εντοπίστηκαν αρχεία με τα έγγραφα, καθώς και ίχνη οικονομικών συναλλαγών. Οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής και περιλάμβαναν εμβάσματα σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα. Οι καταβολές κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ μηνιαίως ή τριμηνιαίως, ανάλογα με τη διαβάθμιση των διαρρευσάντων εγγράφων.

Έρευνα για ενδιάμεσο πρόσωπο και άλλους εμπλεκόμενους

Οι αρχές εξετάζουν την ύπαρξη ενδιάμεσου προσώπου που ενδεχομένως έφερε σε επαφή τον σμήναρχο με τον Κινέζο πράκτορα. Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται σε δύο απόστρατους αξιωματικούς που διατηρούν γνωστές επαφές με την Κίνα. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε εργασιακή σχέση με την κινεζική αεροπορία. Διερευνάται εάν υπήρξε στρατολόγηση είτε από τον 54χρονο είτε απευθείας από τον σύνδεσμο στο Πεκίνο.

Στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν ότι τα διαρρεύσαντα έγγραφα δεν περιλάμβαναν άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας (ΝΑΤΟ), καθώς τέτοια δεν υπάγονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του κατηγορούμενου.

Πηγή: ΕΡΤnews

