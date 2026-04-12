ΑΕΚ: Μυϊκό πρόβλημα ο Μάνταλος – Ποια παιχνίδια κινδυνεύει να χάσει

Ο Πέτρος Μάνταλος αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία, με τον αρχηγό της ΑΕΚ να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα.

Μάλιστα ο Ραζβάν Μαρίν που τον αντικατέστησε δεν είχε ξεκινήσει το ματς καθώς όπως τόνισε ο Μάρκο Νίκολιοτς μετά το παιχνίδι είχε ένα χτύπημα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και χρειάστηκε φαρμακευτική αγωγή για να αγωνιστεί.

Όσον αφορά την κατάσταση του Μάνταλου, ο αρχηγός της Ένωσης έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να προλάβει τη ρεβάνς με τη Ράγιο την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά ούτε και το ματς με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs.

Πιθανότατα ο Μάνταλος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει κάτι που σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς όλα δείχνουν ότι δεν θα τον υπολογίζει για αυτά τα δύο παιχνίδια.

Πηγή: www.gazzetta.gr

