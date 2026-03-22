Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός δύτη από τη θαλάσσια περιοχή των Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Μετά από άμεση κινητοποίηση, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνέδραμε στις προσπάθειες.

Ο δύτης απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν μέτριες, με ανέμους εντάσεως 4 μποφόρ.

Η περιοχή των Λιμανάκια Βουλιαγμένης είναι δημοφιλής για καταδυτικές δραστηριότητες λόγω των υποθαλάσσιων χαρακτηριστικών της, ωστόσο τέτοια περιστατικά απαιτούν γρήγορη επέμβαση των αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



