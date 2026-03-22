Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

22 Μαρ. 2026 18:26
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός δύτη από τη θαλάσσια περιοχή των Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Μετά από άμεση κινητοποίηση, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνέδραμε στις προσπάθειες.

Ο δύτης απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν μέτριες, με ανέμους εντάσεως 4 μποφόρ.

Η περιοχή Λιμανάκια Βουλιαγμένης είναι γνωστή για τις υποθαλάσσιες σπηλιές και τις καταδυτικές δραστηριότητες, ωστόσο περιστατικά εγκλωβισμού δυτών έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές.

