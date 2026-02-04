Χρειάζονται κανόνες

04 Φεβ. 2026
Η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Μήπως οι αποφάσεις απαγόρευσης έρχονται πολύ αργά;

Κοιτώντας γύρω μας, βλέπουμε καθημερινά τις επιπτώσεις των social media στον ψυχισμό των νέων: άγχος, μοναξιά, πίεση για κοινωνική αποδοχή, ακόμα και μίσος. Και οι ενήλικες δεν μένουν ανεπηρέαστοι· οι πλατφόρμες συχνά ενισχύουν φαινόμενα πόλωσης, εκφοβισμού και διάχυσης μίσους.

Ισως η λύση δεν είναι η απλή απαγόρευση, αλλά η θεσμοθέτηση νέων κανόνων λειτουργίας, σε μέσα που έχουν μετατραπεί σε εργαλεία αναπαραγωγής των χαμηλότερων ενστίκτων του ανθρώπου.

