Ενα ακόμα «πάρτι»

02 Δεκ. 2025
Η επιστροφή του 12ου ενοικίου, πέρα από σωρεία λαθών, αποκάλυψε με εκκωφαντικό τρόπο ένα ακόμα πάρτι φοροδιαφυγής που εξελισσόταν εν γνώσει των κυβερνήσεων εδώ και πολλά χρόνια.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: από τους 900.000 δικαιούχους, 180.000 δηλώνουν ενοίκιο έως 100 ευρώ τον μήνα, ενώ οι περισσότεροι, 630.000, καταγράφουν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ.
Μόλις ένας στους δέκα δηλώνει πραγματικό ενοίκιο πάνω από 400 ευρώ, αποκαλύπτοντας την έκταση της υποδήλωσης.
Η κυβέρνηση κλείνει σιγά – σιγά «μαύρες τρύπες» φοροδιαφυγής. Αυτή όμως θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, αν δεν στηριχθεί και από τους ενοικιαστές.

