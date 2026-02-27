Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41

Στον τρίτο προημιτελικό ο Προμηθέας επικράτησε με 79-41 του ΚΑΟΧ και θα κοντραριστεί αύριο (28/2) με την ΔΕΚΑ για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Final-8 του Rising Stars.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Οι Πατρινοί ήταν εκείνοι που κατάφεραν πρώτοι να «χτίσουν» ένα προβάδισμα, με τον Πούλο να ευστοχεί σε δίποντο και να δίνει αέρα οκτώ πόντων στην ομάδα του (20-12). Ο Γυμνόπουλος με τρίποντο και ο Χατζής με όμορφη διείσδυση μείωσαν σε 20-17, όμως το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα μπροστά με 21-17.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Κράτησε τον ΚΑΟΧ μακριά από το καλάθι του για τέσσερα λεπτά και στο ίδιο διάστημα οι παίκτες του Ιωάννη Ντάγιου σημείωσαν 11 αναπάντητους πόντους, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 32-17 (15’).

Το προβάδισμα έφτασε στο +15 μετά από σουτ μέσης απόστασης του Πούλου, ενώ ξεπέρασε και τους 20 πόντους με κάρφωμα του Κατσιγιάννη, έπειτα από όμορφη ασίστ του Κουτσίδη (42-21, 18’). Το ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 44-25 υπέρ των γηπεδούχων, που είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε. Η ομάδα του Ιωάννη Ντάγιου συνέχισε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του, φτάνοντας στο double score (54-27) στο 25’, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα. Η διαφορά ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 30 πόντους με καλάθι του Κουτσίδη (60-29, 28’), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το επιβλητικό 62-31.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η απόσταση μεγάλωσε, με τον Προμηθέα να διαχειρίζεται με άνεση την αναμέτρηση και να φτάνει τελικά σε μια ευρεία και απόλυτα δίκαιη νίκη (79-41).

Διαιτητές: Παναγιώτης-Δώνης-Βογιάκης. Δεκάλεπτα:21-17, 44-25,62-31, 79-41.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Δίπλαρος 4, Κωσταρίδης 2, Φωτεινάκης 11 (1), Πούλος 13, Παπαδάτος 5 (1), Φαληδέας 2, Σκληρός 7, Μέγγος 8, Οικονομίδης 3 (1), Κουτσίδης 4, Σταμούλος 12 (2), Κατσιγιάννης 8.

ΚΑΟΧ (Γυμνόπουλος): Χατζής 14, Φιλοξενίδης, Κωστάκης, Γυμνόπουλος 16 (2), Κυριόγλου, Γαρουφάλλου, Ζάγκας 8, Μπαξεβανόγλου 1, Αρίστος, Κρίχαν, Κιλήτσος, Γκελασβίλι 2

