Γραφάκος από την Πάτρα για τα απορρίμματα: Αύριο η πιστοποίηση, προχωρά η χρηματοδότηση για τη Δυτική Ελλάδα

Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, με βασικό στόχο την αναλυτική παρουσίαση στους δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας του νέου πλαισίου που θα ισχύσει για την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Ο κ. Γραφάκος επισκέπτεται τα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, όπου κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι δήμαρχοι των Δήμων της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επερχόμενες αλλαγές.

«Η Δυτική Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με πριν από έναν χρόνο»

Μιλώντας στο pelop.gr, ο κ. Γραφάκος σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τις ΠΕΔ της χώρας για την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη διαχείριση αποβλήτων και αστικών λυμάτων.

Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις κατασκευαστικές διαδικασίες σε Πάτρα, Αγρίνιο και Ναύπακτο, οι οποίες διαθέτουν δικαίωμα προαίρεσης που θα ασκηθεί, οδηγώντας στη δημιουργία σύγχρονων μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Με αντίστοιχο τρόπο αναμένεται να αναβαθμιστεί και η μονάδα της Ηλείας.

Τόνισε χαρακτηγριστικά:

«Η Δυτική Ελλάδα είναι άλλη περιοχή σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Εχουμε σε εξέλιξη τρεις κατασκευαστικές διαδικασίες (Πάτρα, Αγρίνιο, Ναύπακτο). Και οι τρεις έχουν δικαίωμα προαίρεσης που θα ασκηθεί και σημαίνει ότι θα γίνουν σύγχρονες μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Με τον ίδιο τρόπο θα αναβαθμιστεί και η μονάδα της Ηλείας. Αρα η Δυτική Ελλάδα θα έχει τέσσερις ισχυρές μονάδες. Εχει η Περιφέρεια Ολιστικό Εγκεκριμένο Σχέδιο χωριστής συλλογής (το σχέδιο αφορά τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας κάτω από την ομπρέλα του ΦΟΣΔΑ να συλλέξουν τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων, όπως τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα πράσινα απόβλητα, τα ογκώδη απόβλητα και τα μικρά επικίνδυνα απόβλητα) που σημαίνει ότι σε κάθε Δήμο τι εξοπλισμό απαιτείται για να γίνει σωστά η ανακύκλωση.

Υπάρχει ο ΦΟΣΔΑ που λογικά αύριο θα πάρει πιστοποίηση και όταν ανοίξει η πρόταση για χρηματοδότηση, η Δυτική Ελλάδα θα μπορεί να προχωρήσει. Είμαι εδώ για να τα συζητήσω με τους Δημάρχους και να πω ότι ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό και υπάρχει περιθώριο αναβάθμισης των τεσσάρων μονάδων. Ασφαλώς θα ακούσω και προβληματισμούς και προτάσεις ώστε να προσθέσουμε στην πολιτική μας τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών».

Ρόλος-κλειδί του ΦΟΣΔΑ και χρηματοδοτήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ΦΟΣΔΑ, ο οποίος –όπως ανέφερε– θα λάβει πιστοποίηση, ώστε με το άνοιγμα των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων η Δυτική Ελλάδα να μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

«Ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό και υπάρχει περιθώριο αναβάθμισης των τεσσάρων μονάδων. Είμαι εδώ για να ακούσω τους δημάρχους, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, ώστε να ενσωματώσουμε στην πολιτική μας τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε.

Η συνάντηση με Πελετίδη και η αποχέτευση

Αναφερόμενος και στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για ζητήματα αποχέτευσης, ο κ. Γραφάκος υπογράμμισε ότι «κατά σύμπτωση, σήμερα το Υπουργείο ανακοίνωσε την επιδότηση των συνδέσεων ιδιωτών με τα δίκτυα αποχέτευσης».

Όπως εξήγησε, στην Πάτρα υπάρχουν οι κοινότητες Βραχνεΐκων, Ρίου και Αγίου Βασιλείου, ενώ κατά την επίσκεψη στον Βιολογικό Καθαρισμό διαπιστώθηκαν οι δυνατότητες της νέας, επεκταμένης μονάδας. «Η Πάτρα πρέπει να κινηθεί προς την ενεργειακή ουδετερότητα, και η δυναμική της ΔΕΥΑΠ δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει», κατέληξε.

