Η Αχαγιά ΄82 νίκη με ολική ανατροπή – Τι δήλωσε ο Σπύρος Γκοργκόλης

Η Αχαγιά ΄82 πιέστηκε από το Ληξούρι, όμως πέτυχε την ολική ανατροπή στο τέλος κι έφτασε σε μια πολύ σημαντική επικράτηση.

08 Μαρ. 2026 19:50
Pelop News

Η Αχαγιά ΄82 νίκησε με ανατροπή το Ληξούρι με σκορ 75-70 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2 και παραμένει κοντά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

«Σήμερα χρειάστηκαν τεράστια ψυχικά αποθέματα, αλλά και τη βοήθεια από τον κόσμο μας, για να γυρίσουμε το παιχνίδι και τελικά να νικήσουμε», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν ήμασταν καθόλου καλοί για 35 λεπτά και δώσαμε πολλά εύκολα μακρινά σουτ στο Ληξούρι. Ευτυχώς, η άμυνα ζώνης που επιλέξαμε να παίξουμε στο τελευταίο 10λεπτο, μας έδωσε ρυθμό στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση και με κάποια μεγάλα σουτ, τελικά τα καταφέραμε. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, κρατώντας μόνο το αποτέλεσμα από το σημερινό παιχνίδι».

Η ανακοίνωση της Αχαγιάς ΄82 ανέφερε τα εξής: «Τι ζήσαμε σήμερα! Η ομάδα μας αρνήθηκε να χάσει, γύρισε από το -12 (44-56 στο 29’) και με ένα επικό 7-0 στα τελευταία δύο λεπτά, “λύγισε” τον ΝΕΟΛ, πιάνοντάς τον στην 3η θέση της βαθμολογίας! Με 11 νίκες πλέον, η Αχαγιά ΄82 Αυγέρος πατάει γερά στην πρώτη τριάδα, αποδεικνύοντας ότι το σπίτι μας είναι το κάστρο μας! Συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε δυνατά!».

Διαιτητές: Ασημακάκη-Κανελλόπουλος-Μπολάνο. Τα 10λεπτα: 18-21, 34-41 (ημ.), 46-56, 75-70.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 14, Οικονομόπουλος 17 (2), Πέτροβιτς 20 (4), Κολότσιος 9 (3), Γοργότσης 11, Κούτρας, Ταρναρής 2, Αργυρόπουλος 2, Ντούβας, Χρήστου.

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Μαρούλης 18, Τσούκας 2, Παπανικολόπουλος 14 (4), Σιπητάνος 5 (1), Καραπιπέρης 12 (3), Καψάλης 12 (4), Συνοδινός-Χούσος 6 (2), Μπέτι.

