Η Αχαγιά ΄82 υπέκυψε στους Γαργαλιάνους και απομακρύνεται από τα ψηλά

Οι Γαργαλιάνοι αποτελούν, πλέον, το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά στην κανονική περίοδο στον Α΄ Ομιλο της National League 2. Η Μεσσηνιακή ομάδα επικράτησε στην Κάτω Αχαΐα επί της Αχαγιάς ΄82, η οποία ήθελε μεν, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να φτάσει στη νίκη επί του αντιπάλου της. Το τελικό 75-68 αφήνει την ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και είναι λογικό να προκαλεί απογοήτευση σε όλους τους φίλους του μπάσκετ στη Δυτική Αχαΐα.

Διαιτητές: Τούσης-Κουτσοδήμος-Ντάτσης. Τα 10λεπτα: 23-24, 31-41 (ημ.), 51-52, 68-75.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Γοργότσης 11, Οικονομόπουλος 8, Πανόπουλος 17 (1), Κούτρας 5 (1), Κολότσιος 5 (1), Πέτροβιτς 21 (7), Ταρναρής 1, Αργυρόπουλος, Χρήστου, Ντούβας.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ (Γκαβανόπουλος): Μακαριάδης 30 (8), Γυφτάκης 8, Γαβρίλης 10 (2), Γιαννούτσος 3 (1), Δαμιανάκος 2, Τασσόπουλος 7, Βουκίσεβιτς 8 (2), Καππής 7, Νικολιδάκης.

