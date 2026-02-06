Η μόχλευση της αγοράς

06 Φεβ. 2026 7:16
Pelop News

Τα επίσημα στοιχεία που αποκάλυψε χθες το ρεπορτάζ της «Π» για την Golden Visa στην Αχαΐα έρχονται να προσγειώσουν τη συζήτηση στην πραγματική της διάσταση.

Μόλις 13 αιτήσεις ξένων επενδυτών εγκρίθηκαν μέσα στο 2025, παρά το γεγονός ότι στην Αχαΐα ισχύει το χαμηλότερο επενδυτικό όριο των 250.000 ευρώ.

Οι αριθμοί των αιτήσεων δεν δικαιολογούν την εικόνα «επενδυτικής έκρηξης» που συχνά καλλιεργείται στον δημόσιο διάλογο.

Αντιθέτως, αποκαλύπτουν μια αγορά με μετρημένη παρουσία ξένων κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπερβολικές αναφορές δεν αντανακλούν την    πραγματικότητα, αλλά υποκινούνται από παράγοντες της αγοράς, με στόχο τη μοχλευμένη άνοδο των τιμών.

