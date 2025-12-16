Κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά και πέθανε!

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας

16 Δεκ. 2025 17:14
Pelop News

Στη Λευκάδα την τελευταία του πνοή άφησε 50χρονος που κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά αφού τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

«Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια» αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά την πλωτή γέφυρα το βράδυ της Δευτέρας όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ που οδηγούσε ο 50χρονος για έλεγχο. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο άνδρας κατάπιε μια νάιλον σακούλα με περίπου οκτώ γραμμάρια ηρωίνης.

Όμως, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε και έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας διασωληνώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.

