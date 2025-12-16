«Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια» αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης

Από την πλευρά τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος που σημειώθηκε το πρωτοφανές περιστατικό στην Κυψέλη ακόμα προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ, ενώ την ίδια στιγμή κάνουν κατάληψη ζητώντας να φύγει από το γυμνάσιο η μαθήτρια μαχαίρωσε την συμμαθήτρια τους

16 Δεκ. 2025 17:04
Pelop News

Αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης που με μια πεταλούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε μια 14χρονη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου χθες Δευτέρα (15/12/2025) σε γυμνάσιο της Κυψέλης. Συγκεκριμένα για την κόρη της τόνισε: «Είναι δύσκολο παιδί, το μαχαίρι μου είπε ότι το αγόρασε».

Κυψέλη: Κακουργηματική δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Από την πλευρά τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος που σημειώθηκε το πρωτοφανές περιστατικό στην Κυψέλη ακόμα προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ, ενώ την ίδια στιγμή κάνουν κατάληψη ζητώντας να φύγει από το γυμνάσιο η 16χρονη που μαχαίρωσε την συμμαθήτρια τους χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 16χρονη έπιασε την 14χρονη και μια φίλη της στο διάλειμμα στην τουαλέτα, κατηγορώντας της ότι την έλεγε «πρεζάκι». Εκείνες αρνήθηκαν, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα και κατά τη διάρκεια του τέταρτου διαλείμματος επιτέθηκε στην 14χρονη και τη μαχαίρωσε στα σκαλιά του σχολείου. Ευτυχώς ο τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός, καθώς η κοπέλα τραυματίστηκε στο χέρι και της έγιναν τέσσερα ράμματα.

«Είναι ένα δύσκολο παιδί. Διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά μου. Αυτή είναι ατίθαση. Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα της. Δεν ισχύει ότι μαχαίρωσε παιδί στο προηγούμενο σχολείο, απλώς είχε μια διαφωνία με την δασκάλα της για τις απουσίες και επειδή δεν ήθελε να πάρει απουσία χωρίς λόγο, κλώτσησε από τα νεύρα της έναν κάδο σκουπιδιών», λέει στο newsit.gr η μητέρα της 16χρονης και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Από όταν άρχισε η εφηβεία έμπλεκε σε κακές παρέες ενώ είναι ένα πολύ καλό και ευαίσθητο παιδί. Για το περιστατικό μου είπε ότι άκουσε να μιλάνε άσχημα για εκείνη και έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Μου είπε ότι αν έλεγε στον διευθυντή να το κανονίσει θα την κορόιδευαν τα παιδιά εκτός σχολείου. Το μαχαίρι δεν ξέρω πού το βρήκε. Μου είπε ότι το αγόρασε».

«Είχε απειλήσει καθηγήτρια»
Από την πλευρά του ο διευθυντής του προηγούμενου σχολείο που φοιτούσε, η 16χρονη περιγράφει την επιθετική συμπεριφορά που είχε η μαθήτρια αλλά και το περιστατικό που την οδήγησε στην απομακρύνση το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο.

«Εν ώρα διαλείμματος έβαλε φωτιά σε κάδο. Έβρισε άσχημα καθηγητή γιατί της είπε ότι θα της βάλει απουσία. Στην συνέχεια πήρε το μπλοκάκι απουσιών και έβγαλε την απουσία μόνη της. Καθηγήτρια της έκανε παρατήρηση και βγαίνοντας από την τάξη της πέταξε έναν κάδο και την απείλησε. Μετά από κάθε περιστατικό ζήταγε συγγνώμη. Αφού εγκρίθηκε η απομάκρυνση της, πέντε μέρες πριν αλλάξει σχολείο, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, ζήτησε από δασκάλα να πάει στην τουαλέτα γιατί είχε κοπεί στο χέρι», λεει ο διευθυντής του προηγούμενου σχολείου από το οποίο απομακρύνθηκε η 16χρονη και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

«Αφού βγήκε έξω, η καθηγήτρια πλησίασε το θρανίο της και βρήκε από κάτω ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα».

Η 16χρονη είχε συλληφθεί και στις 27 Ιουλίου του 2025 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είχε μαχαιρώσει και πάλι μια 14χρονη ενώ για τη χθεσινή επίθεση της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία.

