Μεσσηνία: Εξετάζεται αν αυτοκτόνησε ο 44χρονος

Προς ανατροπή οδεύει η υπόθεση του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι μέσα σε στάβλο στην Μεσσηνία καθώς, ο ιατροδικαστής, εντόπισε στοιχεία που υποδηλώνουν πως ο θάνατος προήλθε πιθανόν από αυτοχειρία και όχι από εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση «δείχνουν» πως είναι πολύ πιθανόν ο άνδρας να έστρεψε το κυνηγετικό όπλο στον εαυτό του και να αυτοκτόνησε.

Ενδεχόμενο που ενισχύεται και από μια μαρτυρία κοντινού προσώπου του 44χρονου που φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς πως ο άνδρας είχε κατά καιρούς αναφέρει πως σκοπεύει να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο 44χρονος βλήθηκε από καραμπίνα η οποία βρέθηκε κρυμμένη και λυμένη σε κοντινή απόσταση από τη σορό. Η κόρη του ιδιοκτήτη του στάβλου ανέφερε στις Αρχές πως το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο πατέρα της ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Επιπλέον σημείωσε πως όταν βρήκε, μαζί με τον σύντροφό της, τον 44χρονο νεκρό τρόμαξαν και αποφάσισαν να κρύψουν το όπλο για να μην κατηγορηθούν προσθέτοντας πως, στη συνέχεια, ειδοποίησαν τις Αρχές.

