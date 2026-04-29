Πανικός σε πλοίο για Πειραιά: Κρατούμενος χτύπησε αστυνομικό για ένα τσιγάρο

Κρατούμενος επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό επειδή του πήρε το τσιγάρο από τα χέρια. Το περιστατικό συνέβη μέσα στο σαλόνι πλοίου κατά τη μεταγωγή κρατουμένων από Πειραιά στο Ηράκλειο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν και ο συγκεκριμένος ποινικός, ο οποίος, σύμφωνα με το cretalive, κάποια στιγμή ζήτησε να βγει να καπνίσει.

Αστυνομικοί του ζήτησαν, όπως υποστηρίζεται, να κάνει λίγο υπομονή, εκείνος όμως αντέδρασε και άναψε το τσιγάρο στο σαλόνι του πλοίου. Ένας από τους αστυνομικούς πήρε το αναμμένο τσιγάρο καθώς ήταν κλειστός χώρος και ο κρατούμενος νευρίασε.

Περιγράφεται ότι με τις χειροπέδες χτύπησε τον αστυνομικό στο πρόσωπο και του μάτωσε τα χείλη.

