Λονδίνο: Χιλιάδες διαδηλωτές στήριξαν Βρετανό ακροδεξιό που βρίσκεται στη φυλακή

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου ζητώντας την αποφυλάκιση ενός Βρετανού ακροδεξιού, του Τόμι Ρόμπινσον, που βρίσκεται στη φυλακή από τα τέλη Οκτωβρίου.

«Βγάλτε τον Τόμι από τη φυλακή!» φώναζαν οι διαδηλωτές.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν βρετανικές, αγγλικές και σε ορισμένες περιπτώσεις αμερικανικές σημαίες. Κάποιοι φορούσαν κόκκινα καπέλα που έγραφαν MEGA (Make England Great Again- Ας ξανακάνουμε την Αγγλία Μεγάλη), με έμπνευση από το σύνθημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τόμι Ρόμπινσον είναι «ένας πολιτικός κρατούμενος», δήλωσε η 55χρονη Λιζ, που ήρθε από το Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, ηλικίας 42 ετών, καταδικάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε φυλάκιση 18 μηνών επειδή παραβίασε μία δικαστική απόφαση, η οποία του απαγόρευε να επαναλάβει συκοφαντικές δηλώσεις εναντίον ενός Σύρου πρόσφυγα.

Τον Ρόμπινσον στηρίζει ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ζητήσει την αποφυλάκισή του με αναρτήσεις του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Χ.

The vibe at this protest is very different to the one I was at before. It’s come to a standstill outside Parliament Square. Many protesters are drinking cans of beer as they shout in support for Robinson’s release. #TommyRobinson #Protests #London pic.twitter.com/W4h2TS7n4Y

— Rebecca Whalley (@BeckyWhalleyy) February 1, 2025