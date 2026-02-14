Μάθημα στις εσχατιές της Ευρώπης, ΦΩΤΟ

Από το Δημοτικό Σχολείο Φράγκα της Δυτικής Αχαΐας στο Πόρβοο της Φινλανδίας

 

14 Φεβ. 2026
Από το 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Φράγκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στην πόλη Πόρβοο της Φινλανδίας! Ο λόγος για τη σημαντική εμπειρία που πήραν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, Χρύσα Διακοβασίλη και Αιμιλία Κυριαζή, οι οποίες συμμετείχαν σε ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με προορισμό τις βόρειες εσχατιές της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η δράση υλοποιήθηκε το διάστημα 10-19 Ιανουαρίου και χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ, τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού του Erasmus+ στην Ελλάδα. Η κινητικότητα εντάσσεται στο εγκεκριμένο σχέδιο του σχολείου με κωδικό 2024-1-EL01-KA122-SCH-000222641 και τίτλο:

«Τα ολιγοθέσια, αγροτικά σχολεία ως πολλαπλασιαστές των καινοτόμων μεθόδων, ευκαιριών και των μαθησιακών ευκαιριών» και η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε μέσω δράσης «Job Shadowing», στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τα Δημοτικά Σχολεία Monninkylan, Sarkijarven και Juornaankylan, παρατηρώντας από κοντά τη σχολική καθημερινότητα και ανταλλάσσοντας εμπειρίες με Φινλανδούς συναδέλφους. Παράλληλα, συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθώντας μαθήματα Φιλανδικών, μουσικής, ξυλείας, αλλά και ice skating.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ένα μικρό αγροτικό ολιγοθέσιο σχολείο, το μοναδικό στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο.

«Ηταν μια μοναδική εμπειρία που μας βοήθησε να αποκομίσουμε ποικίλες, χρήσιμες και εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και προσεγγίσεις για το λειτούργημά μας», τόνισε η Χρύσα Διακοβασίλη.

Οι συμμετέχουσες απεύθυναν θερμές ευχαριστίες στην εκπαιδευτικό Αγγλικών Ευγενία Μπερδέση (ΠΕ06) και στη σύμβουλο Εκπαίδευσης 6ης Θέσης Δασκάλων Νομού Αχαΐας Μαριάννα Μπαρτζάκλη για την ουσιαστική και συνεχή στήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

