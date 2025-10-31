Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητας για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ο Ανδρέας- Φίλιππος Κολλιόπουλος είναι γιός του πρώην Διευθυντή Καρδιολογίας του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», Νίκου Κολλιόπουλου, και της εικαστικού Μαρίας Καραμολέγκου- Κολλιοπούλου και αδελφός του Αλέξανδρου Κολλιόπουλου, επίσης μαιευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος έχει καταταχθεί πρώτος στους 100 σημαντικότερους ιατρούς στον κλάδο του στη χώρα μας.

Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στον Αντώνη Κουνάβη, Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος αναφέρει τα ακόλουθα:

«Δηλώνω την υποστήριξή μου στην υποψηφιότητα του Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, συνέπεια και γνώση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Έχει διαχρονικά υπηρετήσει με υπευθυνότητα τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ενότητα και τη δυναμική παρουσία της παράταξης στην Αχαΐα.

Είμαι βέβαιος ότι, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων, υπό την προεδρία του, η ΔΕΕΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί με εξωστρέφεια, αποτελεσματικότητα και πολιτική ωριμότητα, προς όφελος των πολιτών και της παράταξης».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



