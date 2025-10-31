Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη

«Ο Αντώνης Κουνάβης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, συνέπεια και γνώση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας».

Ο Ανδρέας - Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
31 Οκτ. 2025 13:51
Pelop News

Ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητας για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ο Ανδρέας- Φίλιππος Κολλιόπουλος είναι γιός του πρώην Διευθυντή Καρδιολογίας του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», Νίκου Κολλιόπουλου, και της εικαστικού Μαρίας Καραμολέγκου- Κολλιοπούλου και αδελφός του Αλέξανδρου Κολλιόπουλου, επίσης μαιευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος έχει καταταχθεί πρώτος στους 100 σημαντικότερους ιατρούς στον κλάδο του στη χώρα μας.
Σε δήλωσή του για τη στήριξή του στον Αντώνη Κουνάβη, Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος αναφέρει τα ακόλουθα:

«Δηλώνω την υποστήριξή μου στην υποψηφιότητα του Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, συνέπεια και γνώση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Έχει διαχρονικά υπηρετήσει με υπευθυνότητα τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ενότητα και τη δυναμική παρουσία της παράταξης στην Αχαΐα.

Είμαι βέβαιος ότι, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων, υπό την προεδρία του, η ΔΕΕΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί με εξωστρέφεια, αποτελεσματικότητα και πολιτική ωριμότητα, προς όφελος των πολιτών και της παράταξης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Ιδού τα κατασχεθέντα αντικείμενα της συμμορίας που είχε σαρώσει τον Πύργο – Ανήκει κάποιο σε εσάς;
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ