Ο απολογισμός του Παναιγιαλείου στην Γ΄ Εθνική, τι «λένε» οι αριθμοί

Η διοίκηση του Παναιγιαλείου με ανακοίνωση της έκανε τον απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας και αναφέρει:

Εν αναμονή της αυριανής κλήρωσης για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, αξίζει να θυμηθούμε την πορεία του Παναιγιαλείου στην κανονική διάρκεια, όπου οι μελανόλευκοι τερμάτισαν στην 3η θέση με 50 βαθμούς.

– Τα βασικά στατιστικά:

Σε σύνολο 22 αγώνων, ο Παναιγιάλειος κατέγραψε:

15 νίκες

5 ισοπαλίες

2 ήττες

Συνολικά σημειώθηκαν:

7 νίκες στην έδρα μας

8 νίκες εκτός έδρας

* Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ήττες ήρθαν εκτός έδρας απέναντι στους πρωτοπόρους (2η αγ. Ζάκυνθος και 12η αγ. Πύργος), ενώ οι μελανόλευκοι παρέμειναν αήττητοι στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Στον 1ο γύρο η ομάδα συγκέντρωσε 26 βαθμούς, με 8 νίκες (σερί), 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, ενώ στον 2ο γύρο πρόσθεσε 24 βαθμούς, έχοντας 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα.

* Στο επιθετικό κομμάτι, η ομάδα σημείωσε 40 γκολ, ενώ δέχθηκε 15. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι μελανόλευκοι ήταν πιο παραγωγικοί εκτός έδρας, με 23 γκολ, ενώ 17 σημειώθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Οι σκόρερ της ομάδας μας:

Πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Γιάννης Μπουρλάκης με 9 γκολ.

Ακολούθησε ο Αντώνης Κυριαζής – 8 γκολ και ο Θάνος Φωκαΐδης – 7 γκολ.

Ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά είχε και ο Λιάτος με 6 γκολ, ενώ ακολούθησε ο Λαθύρης με 4.

Από ένα γκολ σημείωσαν οι:

Τασουλής, Κόκιος, Σκούτας, Παλαιολογόπουλος, Πολίτης και Σιάκας.

* Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 6 από τις 15 συνολικά νίκες ήρθαν με σκορ 1-0 και στατιστικό στοιχείο που ίσως δείχνει και τη δυσκολία των αγώνων -λόγω της κακής κατάστασης του γηπέδου- στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, είναι ότι 5 από τις 7 νίκες στην έδρα μας, σημειώθηκαν με τελικό σκορ 1-0.

Τέλος να παραθέσουμε και τα αποτελέσματα του Παναιγιαλείου με τις ομάδες που θα συναντήσει στη συνέχεια του πρωταθλήματος:

1ος γύρος

Παναιγιάλειος – Πύργος 1-1

Ζάκυνθος – Παναιγιάλειος 2-0

Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος 1-1

Κιάτο – Παναιγιάλειος 2-0

Κόρινθος – Παναιγιάλειος 1-2

2ος γύρος

Πύργος – Παναιγιάλειος 3-1

Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος 2-2

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης 1-1

Παναιγιάλειος – Κιάτο 1-0

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 3-0

Η αυριανή κλήρωση θα καθορίσει το πρόγραμμα της επόμενης φάσης, όπου οι μελανόλευκοι θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 13:00 και θα μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε όλοι Live streaming από τα γραφεία της ΕΠΟ”.

