Οχι άλλα κουφάρια

Η πόλη έχει πληρώσει πολύ ακριβά τα οπισθογυρίσματα. Αλλά όπως δείχνει ο χειρισμός που επιφυλάσσεται από αρμόδιους και μη στο θέμα της διαχείρισης του επικίνδυνου παλαιού κτιρίου του ΟΛΠΑ, δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας.

Το ερώτημα εάν πρέπει να κατεδαφιστεί ή όχι έχει απαντηθεί μετά από 17 ολόκληρα χρόνια συσκέψεων, αναζητήσεων και πολλών άλλων…

Σήμερα η πόλη έπρεπε να απολαμβάνει την αξιοποίηση του χώρου. Αντ’ αυτού πάμε πίσω, βάζοντας πάλι στο τραπέζι το ίδιο ερώτημα.

Η Πάτρα έχει γεμίσει με κουφάρια του παρελθόντος. Καιρός είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Να μείνουμε με τα ερείπια ή να πάμε μπροστά;

