Ουγγαρία: Ανοιξαν οι κάλπες, τα σενάρια για τον Ορμπάν

Άνοιξαν οι κάλπες για τις κρίσιμες εκλογές σήμερα στην Ουγγαρία, τόσο για το μέλλον του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, όσο και της Ευρώπης.

Ο Βίκτορ Ορμπάν – πρωθυπουργός της χώρας τα τελευταία 16 χρόνια – αποτελεί τον σημαντικότερο ευρωπαίο σύμμαχο τόσο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καθαρή νίκη για το κόμμα «Tisza» του νεοεισερχόμενου στην πολιτική, φιλοευρωπαϊστή Πέτερ Μαγιάρ.

Το Tisza συγκεντρώνει το 49% και βρίσκεται μπροστά με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων από το Fidesz του Ορμπάν, το οποίο βρίσκεται στο 39%.

«Αν η δημοσκοπική νίκη του Μαγιάρ επαληθευτεί, γεννά ελπίδες ότι η Ουγγαρία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, θα σταματήσει να αντιμετωπίζει την Ουκρανία ως εχθρό και θα γίνει πιο αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ, όπως σημειώνει το Politico.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ούγγροι πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, καθώς και ορισμένοι άνω των 16 ετών, εφόσον είναι παντρεμένοι.

