ΠΑΣΟΚ: Σε...αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Για μία ακόμη φορά σε …αναταραχή βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ από το βράδυ της Πέμπτης(12.03.2026), οπότε και έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αντί να μπει τέλος στην εσωστρέφεια, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο, αυτή αναζωπυρώθηκε, με τον έναν μετά τον άλλον, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να προχωρούν σε δηλώσεις, είτε για να κρατήσουν αποστάσεις από τα πειθαρχικά μέτρα εναντίον κάποιου που εκφράζει διαφορετική άποψη, είτε για να επιχειρήσουν να στραφούν κατά της …εσωστρέφειας.

Τον αιφνιδιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη όταν διέγραψε τον πάλαι ποτέ επιστήθιο πολιτικό του φίλο, ακολούθησε ο αιφνιδιασμός του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με την απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγη βουλευτής. Έτσι άνοιξε τον δρόμο και στον Βαγγέλη Γιαννακούρα να ορκιστεί στη θέση του, εφόσον πρώτα παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο μετέχει, καθώς υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο θέσεων. Πρόκειται για τον άνθρωπο, η συμμετοχή του οποίου στα ‘πράσινα’ ψηφοδέλτια το 2023 είχε αποτελέσει την αφορμή και τελικά την απαρχή της ρήξης στις σχέσεις μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου .

Με πρώτον τον ίδιο τον πρώην πια βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για μία διαγραφή που «είναι το τελευταίο καταφύγιο μίας φοβικής ηγεσίας», λίγες ώρες πριν παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ και διαβεβαιώσει (σ.σ. διαψεύδοντας υπόνοιες που διαρρέονταν περί «προφανούς απόφασής του» να πάει σε άλλο κόμμα) ότι δε θα πάει σε άλλο κόμμα, αλλά θα επιστρέψει στην κανονικότητα της ζωής του, και πως δε θα επιτρέψει να στηθεί «αφήγημα εχθρού» στην πλάτη του, ακολούθησαν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τοποθετήθηκαν επί της διαγραφής.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

Ότι η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί δήλωσε από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος, σημειώνοντας ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας». Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος εξήρε την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του, ως «εξαιρετικά υψηλού συμβολισμού και πολιτικής αξίας κίνηση», από την οποία όλοι έχουν να μάθουν κάτι.

«Πρέπει να κάνουμε μία επιλογή. Αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται», δήλωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

«Η συντριπτικη πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτικη αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι η εσωστρέφεια, «είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα», δεν βοηθά την επίτευξη του κοινού στόχου όλων για νίκη στις εκλογές και προοδευτική διακυβέρνηση.

Διπλής ανάγνωσης ήταν η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου. «Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας. …και ίσως να είναι πολύ νωρίς αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον», είπε μεταξύ άλλων η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Στη Δημοκρατία στο εσωτερικό του κόμματος εστίασε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. «Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας», είπε, επισημαίνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες». Υποστήριξε μάλιστα ότι εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης και σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης…

Με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται και από άλλα στελέχη, παίρνοντας μορφή ντόμινο, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, θέλησαν να βάλουν τέλος στα περί …διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για το τι πρέσβευε πολιτικά. «Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του», υποστήριζαν, στέλνοντας το μήνυμα ότι «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή». Αντίθετα, σημείωναν ότι η ενότητα δε θα πρέπει να συγχέεται με «με μάχες οπισθοφυλακών, ‘λευκή απεργία’ και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού», πράγματα που χρεώνουν στον διαγραφέντα βουλευτή.

