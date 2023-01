Πόσο συχνά πρέπει να πλένουμε το χαλάκι του μπάνιου μας;

Υπάρχουν ορισμένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι μας που ούτε καν εμείς οι ίδιοι δε συνειδητοποιούμε πόσο συχνά πρέπει να τα καθαρίζουμε.

Κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα για το ποια πράγματα μέσα στο σπίτι μας συγκεντρώνουν τα περισσότερα μικρόβια αλλά και για τους τρόπους που μπορούμε να έχουμε την κατοικία μας όσο γίνεται πιο καθαρή. Η εμφάνιση του καθαρού χαλιού στο μπάνιο μπορεί να παραπλανήσει… Αν και το χαλάκι σας μπορεί να φαίνεται καθαρό, μαζεύει άφθονο χώμα, σκουπίδια και μικροσκοπικούς «καταληψίες». Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο από μόνο του, αλλά αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει μυκητιασικές λοιμώξεις.

Πληροφορίες σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να καθαρίζετε το χαλάκι σας (και πώς να το κάνετε), δίνουν η Dr. Mona Gohara, αναπληρώτρια κλινική καθηγήτρια δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Yale, η Becky Rapinchuk, η ειδικός στην καθαριότητα πίσω από το blog Clean Mama και συγγραφέας πολλών βιβλίων αλλά και ο Patric Richardson, ο συγγραφέας του ιστολογίου The Laundry Evangelist και του βιβλίου Laundry Love.

