Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την Ινδία, στο οποίο καταγράφεται το τραγικό δυστύχημα με εργαζόμενο σε ξενοδοχείο, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ προσπαθούσε να διώξει μια μαϊμού από την οροφή του κτιρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου, σε ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην πολιτεία Μάντια Πραντές.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο άνδρας ανέβηκε στην οροφή και χρησιμοποίησε ένα μακρύ μεταλλικό κοντάρι για να απομακρύνει το ζώο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σε κάποια στιγμή το κοντάρι ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο υψηλής τάσης που περνούσε πάνω από το κτίριο, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.

😰 Watch this: tried to chase away a monkey — burned alive In India, a man used a long metal pole to scare the animal off his property but hit a power line. He was electrocuted and did not survive. pic.twitter.com/z8BYMDbw5G — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Πληροφορίες που επικαλείται το AsiaOne αναφέρουν ότι ο εργαζόμενος είχε προσληφθεί στο ξενοδοχείο λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από το δυστύχημα. Μετά το περιστατικό, η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι τοπικές Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ινδία, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας γύρω από ηλεκτροφόρα καλώδια και τους κινδύνους από πρόχειρους χειρισμούς σε χώρους όπου υπάρχει πρόσβαση σε γραμμές υψηλής τάσης.

