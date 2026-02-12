Στα ύψη η τηλεθέαση για τον α΄ ημιτελικό της Eurovision 2026

Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κέντρισε ο α’ ημιτελικός της Eurovision 2026, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ.

Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και αποφάσισαν τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό της Κυριακής.

Η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό (18-54) με 15,3%, ενώ στα νεανικά κοινά (18-34) η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με 19% στους άνδρες και 24% στις γυναίκες. Εντυπωσιακή ήταν, εξάλλου, η απήχηση του Α΄ Ημιτελικού στις γυναίκες (18-24) με μερίδιο τηλεθέασης που έφτασε το 44%. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ERTFLIX, με το 57% των θεάσεων να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

Ο Α΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με τα hashtags #SingForGreece και #eurovisiongr να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Χ.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή θα μεταδοθεί ο β’ ημιτελικός και την Κυριακή αναμένεται ο μεγάλος τελικός.

