Στα ύψη η τηλεθέαση για τον α΄ ημιτελικό της Eurovision 2026

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή (13/2) θα μεταδοθεί ο β’ ημιτελικός και την Κυριακή αναμένεται ο μεγάλος τελικός.

12 Φεβ. 2026 12:34
Pelop News

Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κέντρισε ο α’ ημιτελικός της Eurovision 2026, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ.

Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική και αποφάσισαν τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό της Κυριακής.

Η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό (18-54) με 15,3%, ενώ στα νεανικά κοινά (18-34) η τηλεθέαση κυμάνθηκε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα με 19% στους άνδρες και 24% στις γυναίκες. Εντυπωσιακή ήταν, εξάλλου, η απήχηση του Α΄ Ημιτελικού στις γυναίκες (18-24) με μερίδιο τηλεθέασης που έφτασε το 44%. Τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Μεγάλη ήταν και η απήχηση στο ERTFLIX, με το 57% των θεάσεων να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

Ο Α΄ Ημιτελικός έγινε viral και στα social media με τα hashtags #SingForGreece και #eurovisiongr να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του Χ.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή θα μεταδοθεί ο β’ ημιτελικός και την Κυριακή αναμένεται ο μεγάλος τελικός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ