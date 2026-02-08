Τι προτείνει ο Βελόπουλος για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών

Η Κυβέρνηση πρόσφατα δεσμεύτηκε πως θα ζητήσει την τροποποίησή του από την επόμενη Βουλή

Τι προτείνει ο Βελόπουλος για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών
08 Φεβ. 2026 18:29
Pelop News

Μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος: «Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86.

Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε «ασυλίες» και «ακαταδίωκτα» για υπουργούς, τραπεζίτες, «ιατρικές επιτροπές» κλπ, προκειμένου να μπουν χειροπέδες και να δημευθούν οι περιουσίες όσων ασέλγησαν επάνω στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις. Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να καταργήσει όλα τα «ακαταδίωκτα», η Ελληνική Λύση μόλις γίνει κυβέρνηση θα τα καταργήσει».

