Τι προτείνει ο Βελόπουλος για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών

Μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος: «Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση του άρθρου 86.

Συνταγματική αναθεώρηση σημαίνει κατάργηση σε «ασυλίες» και «ακαταδίωκτα» για υπουργούς, τραπεζίτες, «ιατρικές επιτροπές» κλπ, προκειμένου να μπουν χειροπέδες και να δημευθούν οι περιουσίες όσων ασέλγησαν επάνω στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις. Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να καταργήσει όλα τα «ακαταδίωκτα», η Ελληνική Λύση μόλις γίνει κυβέρνηση θα τα καταργήσει».

