Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο

Συναγερμό έχει σημάνει στις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβαν ειδοποίηση για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 14:30 και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.

Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

