Το πρόγραμμα του Navarino Challenge 2024: Πάνω από 60 δράσεις για όλους μέσα σε 3 ημέρες

Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητικού τουρισμού και της ευεξίας, το Navarino Challenge πλησιάζει και αναμένεται να υποδεχτεί για 12η χρονιά ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων. Με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση θα φιλοξενήσει στις 18-20 Οκτωβρίου, πάνω από 60 δράσεις στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Ο ιστορικός κόλπος του Ναυαρίνου και η νήσος Σφακτηρία, η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η Βοϊδοκοιλιά που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, το Νιόκαστρο και το Παλαιόκαστρο καθώς επίσης, η Πύλος, η Χώρα και η Κορώνη θα αναδειχτούν για ακόμα μία χρονιά και οι εικόνες τους θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο μέσα από τις δράσεις που παρουσιάζει το πρόγραμμα του Navarino Challenge 2024.

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα: https://www.navarinochallenge.com/schedule-2024

Κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού όπως ο χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, η πρωταθλήτρια με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες Βασιλική Μιλλούση, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης Περικλής Ιακωβάκης, οι πρωταθλητές Ευρώπης Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπανικολάου, η Ολυμπιονίκης και Eurobasket MVP Εβίνα Μάλτση, ο αθλητής βόλεϊ με τους περισσότερους τίτλους Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, ο EuroLeague legend και πρωταθλητής Ευρώπης Τζο Αρλάουκας, ο πρωταθλητής Ελλάδος Γιώργος Λαζαρίδης, η πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή και ο πρωταθλητής Γιώργος Χατζηευσταθίου θα βρεθούν στην Costa Navarino και μέσα από τις δράσεις τους θα μυήσουν τους συμμετέχοντες στα μυστικά του κάθε αθλήματος.

Απόλαυσε μοναδικές αθλητικές δράσεις και φέτος όπως μεταξύ άλλων:

Αγώνα Επίδειξης Μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Βίκος από αθλητές με αμαξίδιο και μέλη της Εθνικής ομάδας με τη συμμετοχή της Γεωργίας Καλτσή

4on4 Τουρνουά Μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase

Αγώνα Επίδειξης Τένις powered by Miele, από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη

High Intensity Training powered by Squatwolf για μικρούς και μεγάλους από τον Δημήτρη Μώρο & το FitnessArt

Tennis Induction (Ηλικίες 6-9 & 10-13) powered by Miele με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Baby Swimming powered by Βλάχα, για παιδιά έως 3 ετών συνοδεία γονέα με την υποστήριξη των Red Swim Academy & Swim O’ Clock

Skateboarding powered by Poseidonia Restaurant & Karalis Hotels, με την υποστήριξη της Free Movement Skateboarding στην Πύλο, την Κορώνη και τη Χώρα

Pickleball Induction & Game Play, με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη και το Triantafyllidis Beach Arena με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο Spinning Challenge του Δημήτρη Μώρου και του FitnessArt powered by Squatwolf, τα premium gymwear από το Dubai, που έφερε στην Ελλάδα αποκλειστικά η SportAdore

Το F45 Barrio Salamanca συναντά το FitnessArt στο W Costa Navarino

Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία powered by YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με την υποστήριξη του Moraitis Watersports

Men’s Round Robbin Tournament powered by Miele

Μαθήματα Μπάσκετ powered by Knorr σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, από την Εβίνα Μάλτση και τον Τζο Αρλάουκας

Group Cycling για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος, από τον Δημήτρη Μώρο και το FitnessArt

Aqua Yoga με τη Βάλια Μώραλη, με την υποστήριξη της ομάδας του Red Swim Academy

Ladies Morning powered by Miele στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Knock out Challenge powered by Trace ‘n Chase

Beachathlon powered by Korres (Παιχνίδια Στίβου για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών) από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη

Τουρνουά Padel Americano Tournament powered by Lacoste στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Μαθήματα Golf powered by Miele με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Για πρώτη φορά το Navarino Challenge συνεργάζεται με το Joint Athens και την ομάδα του με επικεφαλής τον Άγγελο Γιακουμίδη προσφέροντας ένα session που θα περιλαμβάνει τόσο θεωρία, όσο και πρακτική άσκηση, με θέμα την διορθωτική άσκηση. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες πως λειτουργεί το σώμα τους αλλά και να αντιληφθούν τις αιτίες των πιο συχνών πόνων στη μέση και στα ισχία. Τέλος να εκπαιδευτούν σε ένα ασκησιολόγιο απλών και περιεκτικών ασκήσεων, με στόχο να επαναπροσδιορίσουν το πως ελέγχουν το σώμα τους

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες παράλληλες δράσεις:

Ετοιμάζουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης με τον Chef της Miele, Αλέξανδρο Συνγκιρίδη

2χλμ. Περπάτημα powered by Novo Nordisk από την Οικία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα προς Νιόκαστρο και ηλιοβασίλεμα στο Τσιχλί Μπαμπά

Προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα Μυστικά του Ολύμπου» με τον Μιχάλη Στύλλα από τη The North Face

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Παιδική, Εφηβική και Ενήλικη Παχυσαρκία powered by Novo Nordisk

Γωνία Ζυμαρικών από τον Chef της Miele, Αλέξανδρο Συνγκιρίδη

Παραδοσιακή Μεσσηνιακή Μαγειρική Εμπειρία από local experts (Γιαγιάδες) powered by Miele

Ενώ το τριήμερο των εκδηλώσεων θα κλείσει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος με:

Την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, τα «Ναυαρίνεια» στην Πύλο

Τρέξε στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς

Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν ακόμα να λάβουν μέρος στις διαδρομές των 21,1χλμ powered by The North Face διασχίζοντας την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας μαζί με τον Ελληνοαμερικανό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνο Καρνάζη, των 10χλμ δίπλα στη θάλασσα, των 5χλμ powered by Miele ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και του 1χλμ για παιδιά από 0 έως 9 ετών, από 10 έως 14 ετών και της διαδρομής 1χλμ. Run For All – Όλοι Μοναδικοί Όλοι Ίσοι powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τη συμμετοχή του συλλόγου από την Καλαμάτα ΔιαφοροΖΩ. Οι παιδικοί αγώνες διεξάγονται χωρίς κόστος συμμετοχής. Δήλωσε συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων και ζήσε μια μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Η κορυφαία ασφαλιστική ομάδα της wedo.insure με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης υποστηρίζει για πρώτη φορά το Navarino Challenge ως Official Insurance Partner της διοργάνωσης.

Με αξιοπιστία, καινοτομία και πίστη στη διαφάνεια η wedo.insure αναζητά για εσάς τις βέλτιστες λύσεις. Περισσότερες πληροφορίες: https://wedo.insure

Οργάνωσε τη μεταφορά σου στη Μεσσηνία με τη βοήθεια του Messinia Transfer της εταιρείας του κ. Λάππα (+30 6947208454). Απόλαυσε την άνεση και τις ποιοτικές λύσεις που σου προσφέρει. Κάνε τώρα την κράτησή σου για οποιαδήποτε τυχόν μεταφορά σε ενδιαφέρει τις ημέρες της διοργάνωσης και κέρδισε 10% έκπτωση στις μετακινήσεις σου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.messiniataxi.gr

Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Silver Sponsors είναι οι Knorr και The North Face.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Helicopter Partner είναι η hoper.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Bronze Sponsors είναι οι KORRES, Trace ‘n Chase και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου–Νέστορος, Bombay Sapphire, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel και Karalis City Hotel & Spa.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Official Insurance Partner είναι η wedo.insure.

Supporters είναι οι Κτήμα Άλφα, Βλάχα, Messinian Spa, Elite Boats, Zoe Resort και Silk Gonos.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Navarino Challenge είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσημη Μπάλα Μπάσκετ είναι η Wilson.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Lacoste, Rania’s Flower, Messinia Transfer, Humanity Greece.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Gymnastics Stars, Joint Athens, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες γίνονται σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

