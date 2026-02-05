Τοξικότητα και περιχαράκωση

05 Φεβ. 2026 7:30
Pelop News

Ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος ξεκινά σε μια συγκυρία που δεν  ευνοεί ουσιαστικές συναινέσεις και μάλιστα σε τόσο κρίσιμα θεσμικά ζητήματα.

Οχι ότι θα περιμέναμε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα σε κάποια άλλη χρονική περίοδο, αλλά, ενώ η κυβέρνηση μιλά για υπέρβαση της τοξικότητας και της κομματικής περιχαράκωσης, το πολιτικό κλίμα παραμένει έντονα πολωμένο και θυμίζει περισσότερο προεκλογική περίοδο.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο κοινοβουλευτικός διάλογος τα τελευταία χρόνια με ευθύνη όλων των πτερύγων της Βουλής, τότε δεν έχουμε πολλά περιθώρια για να πιστέψουμε ότι θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας από το πολιτικό προσκήνιο η τοξικότητα και η στείρα κομματική περιχαράκωση.

