Τοξικότητα και περιχαράκωση

Ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος ξεκινά σε μια συγκυρία που δεν ευνοεί ουσιαστικές συναινέσεις και μάλιστα σε τόσο κρίσιμα θεσμικά ζητήματα.

Οχι ότι θα περιμέναμε ένα πιο ευνοϊκό κλίμα σε κάποια άλλη χρονική περίοδο, αλλά, ενώ η κυβέρνηση μιλά για υπέρβαση της τοξικότητας και της κομματικής περιχαράκωσης, το πολιτικό κλίμα παραμένει έντονα πολωμένο και θυμίζει περισσότερο προεκλογική περίοδο.