Β΄ Εθνική: Τρεις ομάδες Γυναικών έκαναν το 2Χ2
28 Οκτ. 2025 17:27
Pelop News

Τρεις ομάδες έκαναν το 2ΧΖ2 στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, η Παναχαϊκή που είναι και η μοναδική που δεν έχει χάσει σετ, ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά και ο Περσέας Άργους.

Από εκεί και πέρα, η Ολυμπιάδα σημείωσε την πρώτη της νίκη κα η ΕΑΠ πήρε τον πρώτο της βαθμό μετά από σπουδαία μάχη με τον Παμβοχαϊκό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΕΑΠ-Παμβοχαϊκός 2-3

Στρατηλάτης-Αστέρια Αχαΐας 0-3

Ολυμπιάδα-Διων Κυπαρισσίας 3-0

Σπαρτιατικός-Περσέας Άργους 0-3

Απόλλων Πατρών-Παναχαϊκή 0-3

Ερυθρός Αστέρας-Αίολος Αγυιάς 3-1

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή          6-0    6

Περσέας    6-1    6

Ερυθρός Αστέρας        6-2    6

Παμβοχαϊκός      6-5    5

———————————–

Αστέρια Αχαΐας  6-2    5

Αίολος Αγυιάς    5-6    3

ΕΑΠ 2-6               1

Απόλλων Πατρών        2-6    1

Διων Κυπαρισσίας 1-6          0

Ολυμπιάδα 4-3  3

Στρατηλάτης 1-6          0

Σπαρτιατικός 0-6         0

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

3η αγωνιστική (2/11)

Αστέρια Αχαΐας-ΕΑΠ

Παναχαϊκή-Στρατηλάτης

Περσέας Αργους-Απόλλων

Διων Κυπαρισσίας-Σπαρτιατικός

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιάδα

Παμβοχαϊκός-Αίολος Αγυιάς
