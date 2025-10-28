Β΄ Εθνική: Τρεις ομάδες Γυναικών έκαναν το 2Χ2

Τρεις ομάδες έκαναν το 2ΧΖ2 στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, η Παναχαϊκή που είναι και η μοναδική που δεν έχει χάσει σετ, ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά και ο Περσέας Άργους.

Από εκεί και πέρα, η Ολυμπιάδα σημείωσε την πρώτη της νίκη κα η ΕΑΠ πήρε τον πρώτο της βαθμό μετά από σπουδαία μάχη με τον Παμβοχαϊκό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΕΑΠ-Παμβοχαϊκός 2-3

Στρατηλάτης-Αστέρια Αχαΐας 0-3

Ολυμπιάδα-Διων Κυπαρισσίας 3-0

Σπαρτιατικός-Περσέας Άργους 0-3

Απόλλων Πατρών-Παναχαϊκή 0-3

Ερυθρός Αστέρας-Αίολος Αγυιάς 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή 6-0 6

Περσέας 6-1 6

Ερυθρός Αστέρας 6-2 6

Παμβοχαϊκός 6-5 5

———————————–

Αστέρια Αχαΐας 6-2 5

Αίολος Αγυιάς 5-6 3

ΕΑΠ 2-6 1

Απόλλων Πατρών 2-6 1

Διων Κυπαρισσίας 1-6 0

Ολυμπιάδα 4-3 3

Στρατηλάτης 1-6 0

Σπαρτιατικός 0-6 0

ΕΠΟΜΕΝΗ

3η αγωνιστική (2/11)

Αστέρια Αχαΐας-ΕΑΠ

Παναχαϊκή-Στρατηλάτης

Περσέας Αργους-Απόλλων

Διων Κυπαρισσίας-Σπαρτιατικός

Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιάδα

Παμβοχαϊκός-Αίολος Αγυιάς

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



