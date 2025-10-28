Β΄ Εθνική: Τρεις ομάδες Γυναικών έκαναν το 2Χ2
Τρεις ομάδες έκαναν το 2ΧΖ2 στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ, η Παναχαϊκή που είναι και η μοναδική που δεν έχει χάσει σετ, ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά και ο Περσέας Άργους.
Από εκεί και πέρα, η Ολυμπιάδα σημείωσε την πρώτη της νίκη κα η ΕΑΠ πήρε τον πρώτο της βαθμό μετά από σπουδαία μάχη με τον Παμβοχαϊκό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΕΑΠ-Παμβοχαϊκός 2-3
Στρατηλάτης-Αστέρια Αχαΐας 0-3
Ολυμπιάδα-Διων Κυπαρισσίας 3-0
Σπαρτιατικός-Περσέας Άργους 0-3
Απόλλων Πατρών-Παναχαϊκή 0-3
Ερυθρός Αστέρας-Αίολος Αγυιάς 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναχαϊκή 6-0 6
Περσέας 6-1 6
Ερυθρός Αστέρας 6-2 6
Παμβοχαϊκός 6-5 5
———————————–
Αστέρια Αχαΐας 6-2 5
Αίολος Αγυιάς 5-6 3
ΕΑΠ 2-6 1
Απόλλων Πατρών 2-6 1
Διων Κυπαρισσίας 1-6 0
Ολυμπιάδα 4-3 3
Στρατηλάτης 1-6 0
Σπαρτιατικός 0-6 0
ΕΠΟΜΕΝΗ
3η αγωνιστική (2/11)
Αστέρια Αχαΐας-ΕΑΠ
Παναχαϊκή-Στρατηλάτης
Περσέας Αργους-Απόλλων
Διων Κυπαρισσίας-Σπαρτιατικός
Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιάδα
Παμβοχαϊκός-Αίολος Αγυιάς
