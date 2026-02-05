Βία έξω από σχολείο στην Κρήτη: 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του

Συνελήφθη 13χρονος μαθητής στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούν και οι δύο, το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος και της μητέρας του, ο 13χρονος επιτέθηκε στον συμμαθητή του χωρίς προφανή λόγο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος. Το θύμα μετέβη μαζί με τη μητέρα του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του συμμαθητή του.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου για πρόκληση σωματικών βλαβών. Ταυτόχρονα συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

