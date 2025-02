Βρετανία: Έφηβος σκότωσε με μαχαίρι 15χρονο σε καθολικό σχολείο

Ένας έφηβος συνελήφθη, αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα 15χρονο αγόρι σε καθολικό σχολείο στο Σέφιλντ, στη Βρετανία.

Όπως αναφέρει ο Independent, το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα καθολικό σχολείο, όπου η αστυνομία δέχθηκε αναφορές για την επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 15χρονος.

Παρά το γεγονός ότι ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

A 15-year-old boy has been seriously injured in a stabbing at All Saints Catholic High School in Sheffield.

A 14-year-old has been arrested. Police remain at the scene, and Granville Road is closed as investigations continue.#Sheffield pic.twitter.com/gwbNgWGdof

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) February 3, 2025